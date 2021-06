Канада вслед за россиянами обыграла США и вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Канады стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею 2021 года, который в эти дни проходит в столице Латвии Риге. "Кленовые листья" в североамериканском дерби победили США и вышли в решающий матч турнира – 4:2.

Канадцы, которые в четвертьфинале оставили за бортом россиян, вновь считались аутсайдерами, что не помешало им пройти дальше по турнирной сетке. Героем встречи с американцами стал нападающий Эндрю Манджапане, который представляет "Калгари Флеймз". Он записал на свой счет два гола.

Еще две шайбы в составе победителей забросили нападающий "Рокфорд Айсхогс" Брэндон Пири и форвард подмосковного "Витязя" Джастин Дэнфорт (в пустые ворота).

