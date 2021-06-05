Канада вслед за россиянами обыграла США и вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Канады стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею 2021 года, который в эти дни проходит в столице Латвии Риге. "Кленовые листья" в североамериканском дерби победили США и вышли в решающий матч турнира – 4:2.

Канадцы, которые в четвертьфинале оставили за бортом россиян, вновь считались аутсайдерами, что не помешало им пройти дальше по турнирной сетке. Героем встречи с американцами стал нападающий Эндрю Манджапане, который представляет "Калгари Флеймз". Он записал на свой счет два гола.

Видео дня

Еще две шайбы в составе победителей забросили нападающий "Рокфорд Айсхогс" Брэндон Пири и форвард подмосковного "Витязя" Джастин Дэнфорт (в пустые ворота).

Отметим, что Канада выступает на ЧМ-2021 составом, который далек от основного. Именно это во многом стало причиной исторического антирекорда команды, которая впервые в истории проиграла на мировом первенстве три стартовые встречи. "Кленовые листья" попали в плей-офф только благодаря победе Германии над Латвией в заключительном матче группового этапа.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал провалом поражение сборной России от Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Журналист отметил, что его соотечественники проиграли 153 составу канадской команды.