Канада вслед за россиянами обыграла США и вышла в финал ЧМ по хоккею
Сборная Канады стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею 2021 года, который в эти дни проходит в столице Латвии Риге. "Кленовые листья" в североамериканском дерби победили США и вышли в решающий матч турнира – 4:2.
Канадцы, которые в четвертьфинале оставили за бортом россиян, вновь считались аутсайдерами, что не помешало им пройти дальше по турнирной сетке. Героем встречи с американцами стал нападающий Эндрю Манджапане, который представляет "Калгари Флеймз". Он записал на свой счет два гола.
Еще две шайбы в составе победителей забросили нападающий "Рокфорд Айсхогс" Брэндон Пири и форвард подмосковного "Витязя" Джастин Дэнфорт (в пустые ворота).
Andrew Mangiapane with two goals sent @hockeycanada to Gold medal game!👏🇨🇦 #USACAN #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) June 5, 2021
Full game story ⤵️https://t.co/z2znlBHIqF pic.twitter.com/NGCh6ZEzXz
Отметим, что Канада выступает на ЧМ-2021 составом, который далек от основного. Именно это во многом стало причиной исторического антирекорда команды, которая впервые в истории проиграла на мировом первенстве три стартовые встречи. "Кленовые листья" попали в плей-офф только благодаря победе Германии над Латвией в заключительном матче группового этапа.
Andrew Mangiapane does it again! 2-1 for @hockeycanada.🇨🇦🚨 #USACAN #IIHFWorlds @NHLFlames @andrewmange13 pic.twitter.com/mkb408bogF— IIHF (@IIHFHockey) June 5, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал провалом поражение сборной России от Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Журналист отметил, что его соотечественники проиграли 153 составу канадской команды.