В Кремле отреагировали на скандал с флагом Беларуси на ЧМ по хоккею

Замена национального флага Беларуси на оппозиционный бело-красно-белый на чемпионате мира по хоккею является неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом он никак не отреагировал на тот факт, что российский флаг также был снят с площади в Риге, где про ходит турнир. Соответствующее решение было принято властями латвийской столицы из-за санкции в отношении РФ по допинговому скандалу. "Мы с вами видели, что флаг Беларуси был заменён на флаг, который не является флагом Беларуси. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", – цитирует Пескова РИА "Новости".

Напомним, накануне власти Латвии заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый, выразив таким образом поддержку жертвам режима Александра Лукашенко. В РБ назвали этот шаг унижением национальной символики и предложили послу Латвии покинуть Минск. В ответ в Риге заявили о высылке из страны белорусских посла и дипломатов.

Позже Международная федерация хоккея (IIHF) потребовала вернуть белорусский флаг либо убрать символику организации и чемпионата мира. Организаторы турнира в Латвии приняли решение снять флаги IIHF.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира 2021 года по хоккею произошла историческая сенсация – сборная Канады потерпела три подряд поражения на старте Мундиаля.

Белорусы в свою очередь сенсационно обыграли команду Швеции, а также проиграли чехам и словакам.