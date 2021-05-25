На ЧМ по хоккею вспыхнул новый скандал с флагом Беларуси после требований международной федерации

Флаг Международной федерации хоккея (IIHF) будет снят с площади в Риге, где размещена национальная символика участников ЧМ по хоккею. Так власти латвийской столицы отреагировали на требование IIHF вернуть стяг Беларуси.

О решение избавиться от флага IIHF на своей странице в социальной сети Twitter сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис. Он продемонстрировал письмо руководства международной федерации, в котором потребовало убрать свою символику с улиц города, так как ранее рижские власти вывесили оппозиционное бело-красно-белое полотнище вместо флага Беларуси.

"Президент IIHF потребовал заменить бело-красно-белые флаги свободы Белоруссии флагами режима Александра Лукашенко или убрать флаги федерации. Мы должны выбрать на чьей мы стороне – народа, стремящегося к свободе, или диктатора. Мы уберем флаги IIHF", – написал Стакис.

Накануне на чемпионате мира по хоккею убрали не только флаг Беларуси, но и российский. Власти заменили триколор на знамя Олимпийского комитета России, сославшись на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по делу о допинговом скандале.

В Беларуси ситуацию назвали унижением государственной символики. Власти страны предложили послу Латвии покинуть Минск. В ответ в Риге заявили о высылке посла РБ и всех ее дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею сборная Канады впервые в истории проиграла три стартовых матча.