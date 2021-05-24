На ЧМ по хоккею флаг Беларуси заменили на оппозиционный и сняли российский. Детали дипскандала

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Хоккей
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Флаг Беларуси

Флаг Республики Беларусь был заменен на оппозиционный бело-красно-белый на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который в эти дни проходит в Риге. Мероприятие прошло 24 мая в Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija.

Замену произвели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель местного парламента Мартиньш Стакис, сообщает Delfi Спорт. Решение сменить белорусский флаг было принято в поддержку тех, кто страдает от режима Александра Лукашенко, объяснил глава Рижской думы. Он также добавил, что этот жест является инициативой парламента, которую ему доверила белорусская оппозиция.

Флаги стран-участниц ЧМ.

Позже власти Риги сняли не только государственный флаг Белоруссии, но и флаг России с площади, где размещены флаги участников ЧМ по хоккею. Власти заменили триколор на знамя Олимпийского комитета России, сославшись на решение WADA.

Флаг России заменили на олимпийский

В свою очередь Ринкевич отметил, что не считает возможным, чтобы флаг режима Лукашенко находился в городе. Замена произошла на фоне операции спецслужб Беларуси с задержанием бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который активно освещал протесты в стране.

В Беларуси ситуацию назвали унижением государственной символики. Власти страны предложили послу Латвии покинуть Минск. В ответ в Риге заявили о высылке посла РБ.и всех ее дипломатов.

В Беларуси предложили послу Латвии покинуть Минск

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею сборная Канады потерпела сенсационное поражение от Латвии.

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