На ЧМ по хоккею флаг Беларуси заменили на оппозиционный и сняли российский. Детали дипскандала

Флаг Республики Беларусь был заменен на оппозиционный бело-красно-белый на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который в эти дни проходит в Риге. Мероприятие прошло 24 мая в Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija.

Замену произвели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель местного парламента Мартиньш Стакис, сообщает Delfi Спорт. Решение сменить белорусский флаг было принято в поддержку тех, кто страдает от режима Александра Лукашенко, объяснил глава Рижской думы. Он также добавил, что этот жест является инициативой парламента, которую ему доверила белорусская оппозиция.

Позже власти Риги сняли не только государственный флаг Белоруссии, но и флаг России с площади, где размещены флаги участников ЧМ по хоккею. Власти заменили триколор на знамя Олимпийского комитета России, сославшись на решение WADA.

В свою очередь Ринкевич отметил, что не считает возможным, чтобы флаг режима Лукашенко находился в городе. Замена произошла на фоне операции спецслужб Беларуси с задержанием бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который активно освещал протесты в стране.

В Беларуси ситуацию назвали унижением государственной символики. Власти страны предложили послу Латвии покинуть Минск. В ответ в Риге заявили о высылке посла РБ.и всех ее дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею сборная Канады потерпела сенсационное поражение от Латвии.