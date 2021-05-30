Беларусь пропустила шесть шайб и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная Беларуси по хоккею разгромно проиграла Швейцарии со счетом 0:6 в матче шестого тура чемпионата мира, который в эти дни проходит в латвийской Риге. Наши северные соседи лишились шансов на попадание в плей-офф за один поединок до окончания группового турнира.

Их соперники открыли счет уже через 36 секунд после начала встречи усилиями форварда Кристофера Берчи. В первом периоде команды по разу получали шанс отличиться, играя в большинстве, но вторая шайба в матче была забита в равных составах. Ее себе в актив записал нападающий Йоэль Вермен.

Если на стартовом отрезке встречи противостояние было статистически равным, то во втором и, особенно, третьем периоде швейцарцы завладели тотальным преимуществом. Они намного чаще совершали броски по воротам белорусов и раз за разом заставляли голкипера вступать в игру. В большинстве случаев он отбивал эти удары, но все равно не смог спасти свою сборную от разгрома, пропустив по две шайбы во второй и третьей двадцатиминутках.

Беларусь – Швейцария 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Берчи (Херцог, Шерви, 0.36). 0:2 – Вермен (Майер, 18.01). 0:3 – Андригетто (Вермен, 21.09). 0:4 – Хофманн (Корви, 32.15). 0:5 – Вермен (Майер, 52.03). 0:6 – Херцог (Хишер, 57.43 – мен.).

Видео дня

Этот результат отбросил Беларусь на последнее место в группе "А". Ситуация в таблице теперь выглядит следующим образом: Словакия – 12 очков (5 матчей), Команда Олимпийского комитета России (ОКР) – 12 (5), Швейцария – 12 (6), Чехия – 8 (5), Дания – 8 (6), Швеция – 6 (5), Великобритания – 4 (6), Беларусь – 4 (6).

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая на ЧМ национальный флаг Беларуси был заменен на оппозиционный бело-красно-белый. Такое решение было принято по инициативе министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и председателя местного парламента Мартиньша Стакиса. Это было сделано в поддержку тех, кто страдает от режима "президента" Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее наши северные соседи потерпели унизительное поражение в поединке с Великобританией.