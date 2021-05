Россия потерпела сенсационное поражение на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею сенсационно проиграла команде Словакии на чемпионате мира. Это стало первым поражением команды РФ на турнире.

Перед начало встречи однозначным фаворитом букмекеры называли россиян. На победу команды Валерия Брагина принимались ставки с коэффициентом 1,35. В это же время успех Словакии оценивался показателем 7,0.

Российские хоккеисты пропустили первыми во втором периоде, однако через минуту сравняли счет.

A rocket from Sergei Tolchinski ties the game. 🚀🇷🇺 #SVKRUS #IIHFWorlds @russiahockey pic.twitter.com/JxsA9VYj6s

Развязка наступила в третьей 20-минутке, когда с интервалом в 5 минут Гернат и Дялога отметились забитыми шайбами.

Huge blast from the line makes it 2-1 for @hockeyslovakia at Olympic Sports Centre.🎯 #SVKRUS #IIHFWorlds pic.twitter.com/POaTsMNBvw