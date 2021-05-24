Россия потерпела сенсационное поражение на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею сенсационно проиграла команде Словакии на чемпионате мира. Это стало первым поражением команды РФ на турнире.

Перед начало встречи однозначным фаворитом букмекеры называли россиян. На победу команды Валерия Брагина принимались ставки с коэффициентом 1,35. В это же время успех Словакии оценивался показателем 7,0.

Российские хоккеисты пропустили первыми во втором периоде, однако через минуту сравняли счет.

Развязка наступила в третьей 20-минутке, когда с интервалом в 5 минут Гернат и Дялога отметились забитыми шайбами.

Это поражение стало для РФ первым с 2004 года в истории противостояния России и Словакии. В следующем матче, 26 мая, Россия встретится с командой Дании.

Словакия на данный момент занимает первое место в группе A, набрав 9 очков. Следующий матч команда проведет против Швейцарии.

Словакия – Россия – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

1:0 – 30 Келемен (Роман)

1:1 – 31 Барабанов (Толчинский, Слепышев)

2:1 – 53 Гернат (Гривик, Цегларик)

3:1 – 58 Дялога (Цегларик, Гривик)

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая флаг Республики Беларусь был заменен на оппозиционный бело-красно-белый на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который в эти дни проходит в Риге.

Замену произвели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель местного парламента Мартиньш Стакис. Решение сменить белорусский флаг было принято в поддержку тех, кто страдает от режима Александра Лукашенко.