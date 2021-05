На чемпионате мира по хоккею состоялась историческая сенсация

Сборная Канады по хоккею впервые в истории проиграла в первых трех играх на чемпионате мира. Подопечные Жерара Галлана в первом матче сенсационно потерпели поражения от Латвии (0:2), затем уступили США (1:5), а 24 мая были слабее Германии (1:3).

У Канады на счету 0 очков. В турнирной таблице "кленовые листья" занимают седьмое место в группе B и опережает только команду Италии по разнице забитых и пропущенных голов. Свой следующий матч на планетарном первенстве Канада проведет 26 мая против Норвегии.

