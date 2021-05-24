На чемпионате мира по хоккею состоялась историческая сенсация

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Хоккей
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Сборная Канады

Сборная Канады по хоккею впервые в истории проиграла в первых трех играх на чемпионате мира. Подопечные Жерара Галлана в первом матче сенсационно потерпели поражения от Латвии (0:2), затем уступили США (1:5), а 24 мая были слабее Германии (1:3).

У Канады на счету 0 очков. В турнирной таблице "кленовые листья" занимают седьмое место в группе B и опережает только команду Италии по разнице забитых и пропущенных голов. Свой следующий матч на планетарном первенстве Канада проведет 26 мая против Норвегии.

Отметим, что в понедельник, 24 мая, на ЧМ по хоккею случилась еще одна сенсация. Сборная России, которая была фаворитом букмекеров неожиданно уступила Словакам (1:3).

Напомним, что чемпионат мира по хоккею изначально должен был состояться в Беларуси. Однако из-за нестабильной политической ситуации турнир из Минска перенесли. Позже Совет Международной федерации хоккея (IIHF) проголосовал за утверждение Риги (Латвия) в качестве единственной принимающей стороны.

Кроме того, на ЧМ, 24 мая, флаг Республики Беларусь был заменен на оппозиционный бело-красно-белый .

Замену произвели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель местного парламента Мартиньш Стакис. Решение сменить белорусский стяг было принято в поддержку тех, кто страдает от режима Александра Лукашенко.

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