Канада неожиданно обыграла Россию в классическом противостоянии на ЧМ по хоккею

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) неожиданно проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в латвийской Риге. Классическое противостояние закончилось победой вторых в овертайме (2:1), а основное время матча – вничью 1:1.

Первый период прошел в упорной борьбе, которая чудом не привела к голам. Команда из РФ, которая являлась фаворитом поединка, нанесла 8 бросков по воротам соперников, а канадцы ответили своими 6 попытками.

Счет был открыт в концовке второго периода. За пять с половиной минут до его завершения Евгений Тимкин отличился своей первой шайбой на ЧМ и вывел ОКР вперед.

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На старте третьей двадцатиминутки "кленовые листья" воспользовались удалением Владимира Тарасенко. Большинство реализовал Адам Хенрик.

Победу канадцам принес Эндрю Манджапане, который забил свой пятый гол в пяти матчах на турнире. Его партнер по команде Трой Стечер сделал несколько ложных замахов и выкатил шайбу на пустые ворота, где ее уже поджидал первый.

Россия – Канада – 1:2 после ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 Тимкин, 34; 1:1 Хенрик, 45; 1:2 Манджапане 62.

В полуфинале, матчи которого пройдут 5 июня, "кленовые листья" сыграют со сборной США, а Финляндия встретится с Германией. Отметим, что Россия не может обыграть Канаду на чемпионатах и Кубке мира с мая 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧМ по хоккею в Латвии начался с дипломатического скандала с флагом Беларуси. Его заменили на оппозиционный бело-красно-белый после ареста журналиста Романа Протасевича. Такое решение было принято по инициативе министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и председателя местного парламента Мартиньша Стакиса.