На ЧМ по хоккею команды забросили 10 шайб за один период. Видео

Сборные Казахстана и Италии по хоккею установили сразу несколько рекордов чемпионата мира 2021 года, который в эти дни проходит в латвийской Риге. Встреча завершилась со счетом 11:3 в пользу казахов.

Интересно, что после двух периодов ничего не предвещало такого исхода. Перед решающей 20-минуткой счет был 3:1 в пользу казахов. Однако в третьем периоде команды умудрились забросить на двоих сразу 10 шайб, что сделало этот отрезок игры и сам матч самыми результативными на турнире.

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Кроме того, эта победа Казахстана стала самой крупной на чемпионате в Латвии, а триумфаторы игры забросили больше всех шайб за одну встречу. Ранее 9 голов в матче удалось забить Германии в поединке против тех же итальянцев.

Отметим, что подопечные Юрия Михайлиса после этого успеха вышли на первое место в группе В, имея в активе 10 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Беларуси потерпела унизительное поражение, проиграв команде Великобритании.

Кроме того, канадцы установили исторический антирекорд на чемпионате мира, проиграв три стартовые игры подряд.

Сам турнир уже ознаменовался скандалом с флагом Беларуси. Власти принимающего города приняли решение сменить его на оппозиционный бело-красно-белый. В РБ предложили послу Латвии покинуть страну, а в ответ в Риге заявили о высылке дипломатов и посла Беларуси.

Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко заявил, что эта ситуация вызывает гордость за национальную символику.