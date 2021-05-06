Матч НХЛ начался с массовой драки из-за избиения россиян. Видео

Поединок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Вашингтон Кэпиталз" (2:4) начался с массовой драки между игроками, которая не заканчивалась на протяжении первых пяти минут.

Как сообщает издание CBS Sports, как только шайба опустилась на лед, по три хоккеиста каждой из команд сбросили перчатки и вступили в отчаянное противостояние, за что получили по пять минут штрафа. На 50-й секунде на льду впервые в этом матче появился форвард "Вашингтона" Том Уилсон, который и был главной мишенью "рейнджеров". Защитник "Нью-Йорка" сцепился с канадским соперником, но не смог одолеть его в бою, получив две дополнительные минуты наказания за то, что спровоцировал драку.

Участники поединка вспомнили об игре в хоккей только после третьего сражения, которое началось на отметке 4:14 первого периода. Встреча закончилась победой "Вашингтона" со счетом 4:2, который одолел "Рейнджерс" во второй раз за несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард "Кэпиталз" Том Уилсон разозлил соперников после того, как избил двух россиян в недавнем матче между командами. Один из них, Артемий Панарин, получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона, а канадский нападающий избежал дисквалификации, несмотря на свое поведение.