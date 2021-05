На чемпионате мира по хоккею произошла грандиозная сенсация

Сборная Канады по хоккею с шайбой потерпела шокирующее поражение от Латвии на чемпионате мира 2021 года. "Кленовые листья" в первом матче турнира уступили хозяевам льда – 0:2.

Латыши повели в счете за две секунды до конца первого периода, когда ворота родоначальников хоккея поразил форвард рижского "Динамо" Микс Индрашис. В этот момент Канада находилась в меньшинстве. Закрепил успех прибалтийцев еще один представитель динамовцев Оскарс Батня в середине второго периода.

The hometown heroes strike first! 🇱🇻



Miks Indrasis with the buzzer beater to end the first period! 😳 #IIHFWorlds #CANLAT @lhf_lv pic.twitter.com/umWH5BrngQ