На чемпионате мира по хоккею произошла грандиозная сенсация

Сборная Канады по хоккею с шайбой потерпела шокирующее поражение от Латвии на чемпионате мира 2021 года. "Кленовые листья" в первом матче турнира уступили хозяевам льда – 0:2.

Латыши повели в счете за две секунды до конца первого периода, когда ворота родоначальников хоккея поразил форвард рижского "Динамо" Микс Индрашис. В этот момент Канада находилась в меньшинстве. Закрепил успех прибалтийцев еще один представитель динамовцев Оскарс Батня в середине второго периода.

The hometown heroes strike first! 🇱🇻



Miks Indrasis with the buzzer beater to end the first period! 😳 #IIHFWorlds #CANLAT @lhf_lv pic.twitter.com/umWH5BrngQ — IIHF (@IIHFHockey) May 21, 2021

Канадцы пытались спасти игру, но им это не удалось. Североамериканцы за 60 минут игры нанесли по воротам соперника 27 бросков.

Канада – Латвия – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Индрашис – 1 (бол., Кениньш, Фрейбергс), 19:58 – 0:1. Батня – 1 (Кениньш), 28:39 – 0:2.

Для Латвии эта победа стала первой в истории чемпионатов мира и Олимпийских игр над "кленовыми листьями", а Канада проиграла всухую впервые с 2017 года, когда их обидчиками выступили россияне на Кубке Первого канала.

Уже 22 мая Латвия сыграет с Казахстаном, а на следующий день состоится дерби канадцев с американцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Олимпийского комитета России обыграла Чехию, забросив победную шайбу за 19 секунд до конца игры.