Скандал с флагом Беларуси на ЧМ по хоккею: в России обозвали Латвию попрошайкой

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Хоккей
2 минуты
1,3 т.
Флаги стран-участниц ЧМ по хоккею

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал Латвию бедной и никому ненужной страной из-за скандала с флагами Беларуси и России на ЧМ по хоккею в Риге. Оба символа были сняты с площади в столице Латвии, где проходит турнир.

В комментарии изданию Чемпионат.com Свищев потребовал извинений от латвийский властей. Он также использовал традиционные для политиков из РФ штампы о влиянии НАТО.

В Риге сняли флаги РБ и РФ

"Если у руководителей Латвии и Риги хватит ума, то они извинятся перед Россией, Беларусью и международной федерацией хоккея. Они должны обязательно попросить прощения и сказать, что это ошибка. Латвия – маленькая и бедная страна, она никому не нужна: ни Евросоюзу, ни НАТО. И они ругаются со всеми соседями. Они это делают, чтобы на них обратили внимание партнёры по Северо-атлантическому блоку. Ведут себя, как попрошайки!" – заявил депутат.

Дмитрий Свищев.

Напомним, накануне в Риге флаг Беларуси заменили на оппозиционный бело-красно-белый, выразив поддержку жертвам режима Александра Лукашенко на фоне задержания Романа Протасевича.

Бело-красно-белый флаг Беларуси.

В РБ назвали такой шаг издевательством над национальной символикой и предложили послу Латвии покинуть Минск. В ответ в Риге заявили, что высылают из страны белорусских посла и дипломатов.

Также был снят флаг Российской Федерации, так как спортсменам из РФ запрещено использовать национальную символику на чемпионатах мира из-за допингового скандала. В Риге команда заявлена как сборная ОКР.

Россия представлена на ЧМ по хоккею как сборная ОКР.

Позже Международная федерация хоккея (IIHF) потребовала вернуть флаг РБ, однако власти Латвии объявили, что не станут этого делать.

Сборная Беларуси по хоккею

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал скандал с флагом Беларуси на чемпионате мира по хоккею.

ЛатвияРигаЧемпионат мира по хоккею