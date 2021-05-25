Скандал с флагом Беларуси на ЧМ по хоккею: в России обозвали Латвию попрошайкой

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал Латвию бедной и никому ненужной страной из-за скандала с флагами Беларуси и России на ЧМ по хоккею в Риге. Оба символа были сняты с площади в столице Латвии, где проходит турнир.

В комментарии изданию Чемпионат.com Свищев потребовал извинений от латвийский властей. Он также использовал традиционные для политиков из РФ штампы о влиянии НАТО.

"Если у руководителей Латвии и Риги хватит ума, то они извинятся перед Россией, Беларусью и международной федерацией хоккея. Они должны обязательно попросить прощения и сказать, что это ошибка. Латвия – маленькая и бедная страна, она никому не нужна: ни Евросоюзу, ни НАТО. И они ругаются со всеми соседями. Они это делают, чтобы на них обратили внимание партнёры по Северо-атлантическому блоку. Ведут себя, как попрошайки!" – заявил депутат.

Напомним, накануне в Риге флаг Беларуси заменили на оппозиционный бело-красно-белый, выразив поддержку жертвам режима Александра Лукашенко на фоне задержания Романа Протасевича.

В РБ назвали такой шаг издевательством над национальной символикой и предложили послу Латвии покинуть Минск. В ответ в Риге заявили, что высылают из страны белорусских посла и дипломатов.

Также был снят флаг Российской Федерации, так как спортсменам из РФ запрещено использовать национальную символику на чемпионатах мира из-за допингового скандала. В Риге команда заявлена как сборная ОКР.

Позже Международная федерация хоккея (IIHF) потребовала вернуть флаг РБ, однако власти Латвии объявили, что не станут этого делать.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал скандал с флагом Беларуси на чемпионате мира по хоккею.