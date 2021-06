Украинцы атаковали соцсети УЕФА после запрета слогана "Героям слава!" на форме сборной

Украинцы возмутились решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить использование слогана "Героям слава!" на форме сборной нашей страны. Наши соотечественники запустили особый флешмоб, атаковав официальные страницы организации в социальных сетях.

Под публикациями УЕФА в Instagram, Facebook и Twitter появилось большое количество комментариев с текстом "Слава Украине – Героям слава!", а также англоязычным вариантом приветствия: "Glory to Ukraine! Glory to the Heroes!" Также многие пользователи обвинили Союз в продажности и потакании интересам России.

Напомним, что в начале июня сборная Украины представила форму, в которой будет играть на Евро-2020. На ней изображена карта нашей страны с Крымом. В РФ возмутились из-за этого обстоятельства и призвали УЕФА запретить использование нового игрового комплекта на чемпионате.

Сначала в организации не увидели нарушений регламента и утвердили экипировку Украины, но после протеста со стороны Российского футбольного союза (РФС) форму изучили детальнее. Европейские функционеры пришли к выводу, что слоган "Героям слава!" в комбинации с фразой "Слава Украине!" якобы имеет не только политический, но и исторический и милитаристский смысл.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетного президента РФС Вячеслава Колоскова возмутило последнее на этот момент решение УЕФА. Он считает его недостаточной мерой.