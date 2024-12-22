Трамп объявил, что ждет встречи с Путиным: хочет обсудить завершение войны. Видео

В воскресенье, 22 декабря, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американца, это необходимо для того, чтобы поскорее завершить войну в Украине.

Видео дня

Он отметил, что это Путин выразил желание встретиться с ним. Об этом Трамп сказал, выступая с речью на Turning Point AmericaFest в Финиксе.

"Одна из вещей, которую я хочу сделать, и быстро, – это встретиться с президентом Путиным, который заявил, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Поэтому нам нужно дождаться этого, мы должны остановить эту войну", – заявил он.

Дополняется...