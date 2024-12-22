За прекращением войны может последовать вступление Украины в НАТО: громкое заявление советника Байдена

Директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер считает, что членство Украины в НАТО может следовать за прекращением боевых действий на территории нашей страны. Он подчеркнул, что именно статья 5-й Устава Альянса стала бы для Киева лучшей гарантией безопасности.

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Об этом Карпентер сказал в интервью, которое 22 декабря транслировалось в эфире телемарафона. По его словам, самой высокой гарантией безопасности для Украины является ее членство в Североатлантическом альянсе.

"5 статья – самая надежная, самая безопасная форма гарантий, которую государства могут иметь. Получить ее – жизненно важно для Украины", – подчеркнул чиновник Белого дома.

Однако сейчас, пока в Украине продолжается горячая фаза войны, достичь этого будет сложно. Чтобы наша страна стала частью НАТО, потребуется много политической воли от всех 32 стран-членов Альянса.

"Это будет очень сложно, но это то, что должно произойти, чтобы Украина была в безопасности. Итак, как я это вижу. Когда прекратятся боевые действия, если эта цель будет достигнута, то дальше за этим может следовать членство в НАТО. И это даст гарантию безопасности для Украины", – сказал Карпентер.

В то же время в этот промежуточный период нужно очень хорошо подумать, какие временные гарантии можно было бы предложить Украине уже сейчас. "Как я понимаю, есть ряд европейских стран, которые будут обсуждать именно эту концепцию (миротворческую миссию в Украине как гарантию безопасности – Ред.). Поэтому, по-моему, наличие нескольких стран ЕС, которые вложились бы в успех Украины и помогли стабилизировать ситуацию, имеет смысл", – считает чиновник.

Ранее в интервью украинской службе "Голоса Америки" Майкл Карпентер сказал, что ничто другое не сможет сравниться со статьей 5 Устава НАТО в плане гарантий безопасности, поэтому Украина должна получить членство в Альянсе.

"И на саммите НАТО в Вашингтоне в июле мы все сказали, что Украина – на необратимом пути к членству. Это должно быть целью. Вопрос в том: сколько времени понадобится для того, чтобы 32 союзника и парламента ратифицировали членство в НАТО? Это займет время. А пока мы должны подумать, какие гарантии безопасности, какая военная помощь нужны Украине до тех пор, как она получит гарантии безопасности, прописаны в статье 5-й", – подчеркивал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО может пригласить Украину в свой состав исключительно в ее международно признанных границах, то есть с Крымом и другими временно оккупированными Россией территориями.

После этого, теоретически, Североатлантический альянс мог бы взять регионы, подконтрольные Украине, под свой "зонтик" – пока ВОТ будут возвращать дипломатическим путем.

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