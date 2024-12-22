Фицо прибыл в Москву и встретился с диктатором Путиным: подробности

В воскресенье, 22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву. Там он проводит переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Они проходят без журналистов, за закрытыми дверями.

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Об этом пишут российские СМИ и публикуют видео с начала встречи. Ранее Фицо говорил о "газовом кризисе" в Словакии из-за того, что Украина прекратит транзит газа из РФ с 1 января 2025 года.

Как заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, визит словацкого премьера в Россию был запланирован несколько дней назад.

"Можно предположить, что Путин и Фицо обсуждают тему российского газа, но нужно дождаться окончания встречи", – отметил Песков.

Другие подробности встречи пока неизвестны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предъявил обвинения в попытке подкупа в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Речь шла о транзите российского газа через Украину – глава нашего государства якобы предложил Фицо 500 миллионов евро российских активов – примерно такую сумму, по словам последнего, будет терять его страна, когда этот транзит прекратится.

Между тем Фицо заявил, что власти Словакии готовы к открытому конфликту с Украиной из-за отказа совершать транзит российского природного газа. Также эта европейская страна готовится к ответным мерам, если не сможет получить энергоресурсы от РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Роберт Фицо заявил, что Запад должен возобновить связи со страной-агрессором Россией. По его словам, после завершения войны с Москвой возникнут "чисто деловые отношения".

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