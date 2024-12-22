'Это глупость!' Оля Полякова призналась, почему не носит люксовые бренды и на что зря потратила 96 тысяч евро

Певица Оля Полякова призналась, что не гонится за люксовыми брендами, чтобы всегда быть в тренде. Однако она имеет в своем шкафу дорогую вещь, покупку которой называет глупостью.

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Ею оказалась шуба из натурального меха от итальянского бренда Valentino. В свое время артистка отдала за эту верхнюю одежду 96 тысяч евро, что эквивалентно 4 миллионам гривен. Однако сейчас певица расстроена, что приобрела шубу, поэтому хочет ее продать, а деньги отдать на ВСУ. Это решение прозвучало в интервью "Що ти Київ".

"Это шуба от Valentino. (Стоила. – Ред.) 96 тысяч евро, – призналась Оля Полякова и поделилась своими ощущениями, когда носила этот мех: – Это глупость. Потому что ты понимаешь, что на тебе квартира! И она даже не греет. Ибо она из стриженой норки, очень тоненькой".

В этой шубе певица побывала на красной дорожке премии "Телезвезда" в 2011 году, когда в Украину приезжал звезда французского кино Ален Делон.

"Я была беременна Алисой. Помню, что я очень замерзла, потому что на улице был минус. Эта шуба очень красивая, но она не грела. И я после этого заболела так, что я просто поняла, что деньги не греют", – добавила она.

Однако сейчас Оля Полякова не прочь продать эту вещь из своего гардероба и задонатить полученную сумму на армию. Но она не верит, что кто-то готов приобрести шубу по цене недвижимости.

Она также вспомнила, что когда-то "гналась" за брендами, но сейчас чувствует себя "на все 100" в обычной одежде. Как отмечает знаменитость, "миллион долларов должен быть на счету, а не на ней".

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Полякова похвасталась кардинальными изменениями своей фигуры. 45-летняя знаменитость показала поклонникам редкое фото, на котором она предстала перед камерой до похудения и занятий спортом.

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