Очень символическая победа Усека в день зимнего солнцестояния, когда свет побеждает тьму и тьма идет на убыль!

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Так же и беды настоящих славян украинцев пойдут не упадок (напомню, что русские они не славяне и это даже не национальность) и свет окончательно победит тьму!

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Нагадаю, що зимове сонцестояння відігравало у культурі древніх слов'ян.

Цей період називали Корочун чи Карачун, згодом він трансформувався на свято Коляди.

Основні аспекти значення зимового сонцестояння для слов'ян:

1. Космогонічний сенс

- Вважалося, що у цей день відбувається боротьба між силами світла та темряви

- Після найдовшої ночі у році сонце "повертає на літо" - день починає прибувати

- Це символізувало перемогу світла над пітьмою та оновлення природного циклу.

2. Ритуальне значення

- Проводились обряди, покликані допомогти сонцю набрати сили

- Палили вогнища, що символізують сонячне світло

- влаштовували обрядові хороводи, рух по колу в яких символізував рух сонця

3. Соціальне значення

- час об'єднання громади

- Спільні свята та бенкету

- обмін подарунками та частуваннями між сім'ями

4. Господарське значення

- Завершення основних сільськогосподарських робіт

- Підбиття підсумків року

- Планування робіт на майбутній рік

5. Духовні практики

- Вважалося, що в цей час витончується грань між світами

- Проводились ворожіння про майбутнє

- Поминали предків, які, за віруваннями, могли відвідувати світ живих

6. Обрядова їжа

- готувалися особливі ритуальні страви

- Важливе місце займали страви із зерна (каші, кутя)

- Випікалися обрядові хліба та печиво у формі сонця

Цей час сприймався як період оновлення та відродження, коли закладався фундамент майбутнього року. Багато елементів цих стародавніх вірувань згодом органічно влилися в християнські різдвяні традиції. ​​

Зі святом усіх причетних і ще раз дякую Усіку за настільки символічну перемогу!;)