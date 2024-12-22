Блог | Символическая победа Усика в день Зимнего солнцестояния, когда свет побеждает тьму
Очень символическая победа Усека в день зимнего солнцестояния, когда свет побеждает тьму и тьма идет на убыль!
Так же и беды настоящих славян украинцев пойдут не упадок (напомню, что русские они не славяне и это даже не национальность) и свет окончательно победит тьму!
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Нагадаю, що зимове сонцестояння відігравало у культурі древніх слов'ян.
Цей період називали Корочун чи Карачун, згодом він трансформувався на свято Коляди.
Основні аспекти значення зимового сонцестояння для слов'ян:
1. Космогонічний сенс
- Вважалося, що у цей день відбувається боротьба між силами світла та темряви
- Після найдовшої ночі у році сонце "повертає на літо" - день починає прибувати
- Це символізувало перемогу світла над пітьмою та оновлення природного циклу.
2. Ритуальне значення
- Проводились обряди, покликані допомогти сонцю набрати сили
- Палили вогнища, що символізують сонячне світло
- влаштовували обрядові хороводи, рух по колу в яких символізував рух сонця
3. Соціальне значення
- час об'єднання громади
- Спільні свята та бенкету
- обмін подарунками та частуваннями між сім'ями
4. Господарське значення
- Завершення основних сільськогосподарських робіт
- Підбиття підсумків року
- Планування робіт на майбутній рік
5. Духовні практики
- Вважалося, що в цей час витончується грань між світами
- Проводились ворожіння про майбутнє
- Поминали предків, які, за віруваннями, могли відвідувати світ живих
6. Обрядова їжа
- готувалися особливі ритуальні страви
- Важливе місце займали страви із зерна (каші, кутя)
- Випікалися обрядові хліба та печиво у формі сонця
Цей час сприймався як період оновлення та відродження, коли закладався фундамент майбутнього року. Багато елементів цих стародавніх вірувань згодом органічно влилися в християнські різдвяні традиції.
Зі святом усіх причетних і ще раз дякую Усіку за настільки символічну перемогу!;)