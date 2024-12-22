Лобода пришла на реванш Усика с Фьюри и показала, как попала за кулисы: украинцы захейтили скандальную артистку

Скандальная певица Светлана Лобода, долгое время строившая карьеру в России, но после 24 февраля 2024 года якобы признавшая свое украинское гражданство, прилетела в Объединенные Арабские Эмираты ради реванша боксеров Александра Усика и Тайсона Фьюри. Она показала, как "горячо" поддерживала украинца и как попала за кулисы спортивного события к победителю.

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Однако сети это оказалось не по душе, и интернет-пользователи назвали действия артистки самопиаром. Как именно Лобода поддерживала Александра Усика, она показала в InstaStories.

Сначала артистка продемонстрировала, как радуется победе украинского боксера и поднимает ладонь, собранную в кулак в знак силы, вверх. Моментами она возвращается посмотреть, до сих пор ли ее снимают на камеру.

Затем на странице появляется видео, как Лободу проводит один из членов украинской команды за кулисы к Александру Усику. Они спокойно проходят охрану, а уже в помещении к артистке подходит боксер. Он обнимает скандальную певицу, а кланяясь благодарит за победу.

Более того, она позировала вместе с боксерским поясом, который получил спортсмен в бою с Тайсоном Фьюри. В одной руке она держала атрибут боксера, а в другой – дорогую сумочку Hermès, на которую привязала желтые и голубые ленты в цвет украинского флага.

Напоследок скандальная артистка выступила с речью перед своими подписчиками и заявила, что победил в бою не только Александр Усик, но и она (или весь украинский народ): "Мы победили сегодня, и это было очень красивое сражение. Я из всего сердца поздравляю нас с этой победой".

Присутствие Светланы Лободы на спортивном событии и это заявление не понравилось украинцам, поэтому ее захейтили в сети. В Telegram-канале "Що ти знаєш про Бобула?" артистку высмеяли за поступок: "Лобода опубликовала сториз, как ее после боя проводят до Усика, чтобы познакомиться и поздравить с победой. Выражение лица Ярославы Гресь на фоне – это все мы, которые не ожидали такой "риганицы". Обратите внимание, как Светлана щебечет на украинском. Может же иногда человек включать голову".

В комментариях под постом появились гневные комментарии общества:

"Эх, Лободуся. Как говорил Станиславский, не верю".

"Ну она хотя бы пытается исправиться!"

"Какие же мы украинцы толерантны. Она пиарится в Украине, где только может, а мы еще и готовы ей все простить".

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль высмеяла Светлану Лободу на концерте в Брюсселе. Ее слова вызвали бурную реакцию у аудитории, которая начала громко аплодировать и смеяться.

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