В УЕФА детально объяснили, почему запретили слоган "Героям слава!" на форме сборной Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил использование слогана "Героям слава!" на форме сборной Украины, поскольку он имеет не только политический подтекст, но и исторический и милитаристский смысл. В организации пришли к такому выводу после детального изучения этого вопроса.

Как сообщили изданию "РБК-Украина" в УЕФА, изначально эту фразу не рассматривали как ответ на приветствие "Слава Украине!" и анализировали отдельно. Что касается первой части слогана и карты Крыма на экипировке, то эти элементы не нарушают регламент организации.

Отмечается, что полуостров является признанной в Организации Объединенных Наций (ООН) территорией нашей страны, а надпись "Слава Украине!" используется на форме с 2018 года.

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Напомним, что в России возмутились из-за нового игрового комплекта и призвали УЕФА запретить его использование на Евро-2020. Сначала в организации заявили, что экипировка уже утверждена, поскольку соответствует всем ее правилам. После этого главный тренер нашей национальной команды Андрей Шевченко указал на беспочвенность требований РФ.

Несмотря на это Российский футбольный союз (РФС) подал протест в УЕФА из-за формы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин впервые прокомментировал инцидент, заявив, что наша страна якобы в очередной раз проигнорировала желания крымчан.