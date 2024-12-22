Стинг, поддерживающий Украину, спел хит Shape of my Heart под бандуру: мелодию сыграл воин ВСУ. Видео

Британский певец Стинг, известный на весь мир благодаря песне Shape of my Heart, спел свой хит под аккомпанемент бандуры. За украинским национальным музыкальным инструментом сидел воин Вооруженных Сил Украины и член "Культурного десанта" Тарас Столяр.

Видео дня

Соответствующее видео появилось на Facebook-странице Radio ROKS. На нем видно, как бандурист, одетый в военную форму, играет на музыкальном инструменте мелодию Shape of my Heart, а напротив него сидит Стинг и от начала до конца исполняет свой хит.

"Как будто Стинг написал Shape of My Heart именно для бандуры", – поделилось радио.

Украинцы были в восторге от исполнения:

"Какой благородный звук у этого инструмента!"

"Невероятно. До мурашек".

"Вот и сравните уровень интеллекта и развития к*цапов с их балалайкой и нас с бандурой".

"Это что-то удивительное! Тарас и Стинг, вы двое – крутой дуэт!"

"Вся гениальность в простоте и открытости".

"Так выглядит гармония".

Напомним, Стинг с первого дня полномасштабного российского вторжения поддерживал украинцев. Он часто призывал донатить Украине и жертвовать средства пострадавшим. Певец также пообещал никогда не выступать перед российскими олигархами, ведь периодически играл им концерты.

OBOZ.UA ранее писал, что Тарас Столяр также покорил музыкантов Metallica, сыграв песню Nothing Else Matters на бандуре. Видео его исполнения рок-группа опубликовала на 12-миллионную аудиторию.

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