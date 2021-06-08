Россия подала протест в УЕФА из-за формы сборной Украины с Крымом

Российский футбольный союз (РФС) направил официальное письмо в УЕФА, в котором заявил, что новая форма сборной Украины для Евро-2020 нарушает правила организации. В экипировке нашей национальной команды с Крымом нашли политические мотивы.

По словам представителей РФС, разрешая нашей стране использовать эту форму, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создает опасный прецедент, что может привести к проблемам в будущем.

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол – это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", – цитирует слова службы коммуникаций РФС издание "Чемпионат".

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Напомним, что в РФ возмутились из-за новой формы сборной Украины с Крымом, а в Госдуме призвали УЕФА запретить ее использование на Евро-2020. Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич назвал требования россиян наглыми и посоветовал им заниматься решением собственных проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в УЕФА уже ответили на запрос СМИ из РФ, заявив, что форма Украины с Крымом не нарушает правила организации и уже была утверждена.