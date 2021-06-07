Вратарю разбили голову! Украина – Кипр – 0-0: онлайн-трансляция футбольного матча

Сборная Украины по футболу в понедельник, 7 июня, проводит заключительный спарринг накануне старта на чемпионате Европы-2020. В Харькове команда Андрея Шевченко принимает киприотов, которые занимают 97-е место в мировом рейтинге.

Встреча состоится на поле стадиона "Металлист". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Кипр. Начало – в 19:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА – КИПР

Товарищеский матч

Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Виталис Спасониковс (Латвия)

Видео дня

Украина – Кипр – 0:0

Украина: 12. Пятов – 13. Забарный, 4. Кривцов, 2. Соболь, 22. Матвиенко, 8. Малиновский, 14. Макаренко, 17. Зинченко, 7. Ярмоленко, 9. Яремчук, 20. Зубков

Запасные: 1. Бущан, 23. Трубин, 5. Попов, 16. Миколенко, 21. Караваев, 6. Степаненко, 3. Судаков, 11. Безус, 11. Марлос, 10. Шапаренко, 18. Довбык, 19. Беседин

Кипр: 1. Панайи – 2. Каро, 4. Иоанну, 16. Сотериу, 25. Панайоту, 8. Кириаку, 11. Авраам, 15. Папулис, 18. Артиматас, 23. Питтас, 7. Илиа

Запасные:12. Параскевас, 22. Неофитос, 3. Андреу, 6. Гогич, 13. Кусулос, 17. Лоизу, 20. Кастанос

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7 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Добрый день всем любителям футбола. Сегодня украинцы проведут последний спарринг накануне Евро-2020.

4 ЧАСА ДО МАТЧА. Главная тема перед игрой – безусловно, презентация новой формы сборной Украины. Ее дизайн спровоцировал истерику у россиян. Собрали для вас все самое горячее:

60 МИНУТ ДО МАТЧА. Есть стартовые составы. У нас в воротах сегодня Пятов. И интересно, кто справа в защите будет. Зинченко также в основе.

30 МИНУТ ДО МАТЧА. На разминке команды.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Выходят футболисты на поле!

1 МИНУТА ДО МАТЧА. Гимны стран отыграли.

МАТЧ НАЧАЛСЯ! Гости разыграли с центра поля!

3. Наши взяли матч под контроль тут же.

4. Яремчук рассек лицо вратарю киприотов. Коленом въехал в голову.

6. Пауза в игре у нас.

7. Вернулся Панайи. Зрители поаплодировали характеру голкипера.

8. Забарный справа в обороне играет.

9. Моментище! Зинченко классно прострелил на Яремчука, но Роман в голкипера ткнул.

11. Неплохое движение от наших на старте.

13. Зубков простреливал слева. Защитник вынес. Наших прямо тянет на левый фланг.

16. Не прошла передача от Малиновского на партнера.

17. Ярмоленко во второй раз подряд мяч потерял.

18. Снова проблемы у вратаря Кипра. Повязка слетела, которой забинтовали голову. Пауза.

20. Удар по воротам Пятова. Забрал Андрей мяч.

Украинская команда завершает подготовку к Евро-2020. Матч с киприотами станет третьим для нашей сборной накануне первенства континента. Ранее "желто-синие" не смогли обыграть Бахрейн (1:1), а затем добыли минимальную победу над Северной Ирландией (1:0).

Украина и Кипр встречались друг с другом трижды. Все игры носили товарищеский статус. В первой игре в 2001 году сильнее были островитяне (4:3). Через семь лет команды разошлись миром (1:1), а накануне Евро-2016 украинцы добыли победу (1:0).

Напомним, Андрей Шевченко назвал окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020. В список из 26 игроков неожиданно вошел полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Наставник "желто-синих" объяснил свой выбор в пользу 18-летнего футболиста.

На ЧЕ-2020 наша сборная попала в группу С. Соперниками украинцев будут команды Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2020:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо назвал главного фаворита Евро-2020. В свою очередь наставник украинцев Андрей Шевченко рассказал, с какой сборной не хотел бы встретиться на чемпионате.