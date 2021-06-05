Муориньо назвал главного фаворита Евро-2020

Сборная Франции является главным претендентом на выигрыш чемпионата Европы по футболу 2020 года. "Синие" обладают невероятно сильным составом с множеством топ-игроков.

Такое мнение выразил главный тренер итальянской "Ромы" легендарный Жозе Моуриньо. Португальский специалист напомнил, что на домашнем Евро-2016 французы проиграли в финале Португалии и будут невероятно мотивированы на первенстве нынешнего года, пишет The Sun.

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"Когда у тебя в составе есть такой игрок, как Киллиан Мбаппе, очень трудно не выиграть. Он один из тех, кто выигрывает матчи и пугает соперников. Мбаппе делает все, чтобы попытаться доказать всем, что после Лионеля Месси и Криштиану Роналду он лучший. Дидье Дешам знает, чего хочет. Они чемпионы мира и вице-чемпионы Европы. Думаю, выход в финал – это задача-минимум для них", – сказал Моуриньо.

Отметим, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Франции сыграет в так называемой группе смерти. Соперниками подопечных Дидье Дешама станут команды Португалии, Германии и Венгрии.

РАСПИАНИЕ ФРАНЦИИ НА ЕВРО-2020:

15.06 (22:00). Франция – Германия

19.06. (16:00). Венгрия – Франция

23.06 (22:00). Португалия – Франция

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Кроме того, наставник украинцев назвал сборную, с которой не хочет встретиться на Евро-2020.