Шевченко определился с окончательным составом сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с окончательным списком игроков, которые помогут национальной команде на Евро-2020. В него вошли 26 футболистов.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), последними из заявки были исключены голкипер Андрей Лунин ("Реал", Испания), Александр Сирота и Богдан Леднев (оба – "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь") и Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия). Полностью состав нашей сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – "Шахтер").

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Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов (все – "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк" Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Напомним, что на групповом этапе подопечные Шевченко встретятся с Нидерландами (14 июня), Северной Македонией (18 июня) и Австрией (22 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом подготовительном матче перед Евро-2020 Украина не сумела обыграть Бахрейн. Вину за этот результат на себя взял голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин.

В следующих контрольных поединках наши соотечественники сыграют с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).