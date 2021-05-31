Шевченко назвал сборную, с которой не хочет играть на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что хотел был избежать встречи с Италией на Евро-2020. Он также отметил, что считает сборную Нидерландов фаворитом группы, в которой выступят "желто-синие".

Об этом сам Шевченко заявил в интервью Radio Rai. Он назвал Италию одним из претендентов на победу в первенстве континента.

"У Италии очень хорошая команда. Она входит в число тех, кто может выиграть чемпионат Европы. Для нас выход в плей-офф стал бы большим успехом. Я хотел бы избежать встречи с Италией. У них очень хороший состав и сильный тренер", – заявил наставник сборной Украины.

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Он также оценил соперников команды по групповому этапу. "Австрия – хорошая команда, но Македония тоже неплохая. Нидерланды – фавориты, но нет сборных, с которыми легко играть. Мы будем вдали от дома, а у Нидерландов будет поддержка болельщиков на стадионе. Да, у них не будет Ван Дейка, но они очень сильны. В Австрии есть игроки, которые играют в очень сильных командах", – резюмировал Шевченко.

Расписание Украины на ЧЕ-2020:

14.06 (22:00). Нидерланды – Украина

18.06 (16:00). Украина – Северная Македония

22.06 (19:00). Украина – Австрия

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко внес новые изменения в состав сборной Украины, которая продолжает подготовку к Евро-2020.

Наша команда накануне турнира уже провела один спарринг, в котором не смогла обыграть Бахрейн. Украинцы 3 и 7 июня проведут еще два товарищеских матча:

23.05 (21:00). Украина – Бахрейн – 1:1 / ОБЗОР

03.06 (21:00). Украина – Северная Ирландия

07.06 (19:00). Украина – Кипр

29 мая Шевченко побывал на финале Лиги чемпионов, в котором его бывшая команда "Челси" обыграла "Манчестер Сити". Наставник "желто-синих" бурно отпраздновал победный гол лондонцев с российским олигархом Романом Абрамовичем.