Шевченко объяснил, почему взял на Евро-2020 18-летнего дебютанта из "Шахтера"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что 18-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков хорошо проявил себя в расположении национальной команды. По этой причине он попал в окончательную заявку на Евро-2020, которое состоится с 11 июня по 11 июля.

Во время пресс-конференции перед товарищеским матчем с Северной Ирландией Андрей Николаевич отметил три качества дебютанта сборной. Поединок против британской команды пройдет в четверг, 3 июня.

"Прежде всего, мне нравятся его отношение, мобильность, движение. Судаков попал в состав, потому что выглядит хорошо. Его шанс в сборной Украины – это результат наших наблюдений за ним как тренеров", – цитирует слова Шевченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Отметим, что Судаков начал выступать за взрослую команду "Шахтера" с сезона 2020/21. Он принял участие в 14 матчах клуба во всех турнирах и отличился одним голом. Также на его счету один тайм за сборную Украины в товарищеском поединке против Бахрейна, который закончился сенсационной ничьей со счетом 1:1.

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Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 подопечные Шевченко встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник нашей национальной команды определился с окончательной заявкой на чемпионат Европы. В последний момент он исключил из нее голкипера "Реала" и двух футболистов "Динамо".