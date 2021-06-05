Где смотреть онлайн Украина – Кипр: расписание трансляций футбольного матча

Сборная Украины по футболу в понедельник, 7 июня, проведет заключительный товарищеский матч накануне чемпионата Европы по футболу. Наша команда в Харькове примет киприотов, которые занимают 97-е место в мировом рейтинге.

Игра пройдет на стадионе "Металлист". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Кипр. Начало игры – в 19:00.

Увидеть противостояние можно будет благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Также возможность следить за игрой предоставит видеосервис Megogo.

Видео дня

В записи игру покажет общенациональный телеканал "Украина". Старт эфира в 23:00.

Напомним, сборная Андрея Шевченко уже провела два спарринга накануне старта Евро-2020. В первом товарищеском матче "желто-синие" не смогли одолеть Бахрейн (1:1), а затем минимально обыграли Северную Ирландию (1:0). Во встрече с британцами наша команда продлила грустную серию.

На чемпионате Европы украинцы попали в группу С. Здесь подопечные Шевченко поспорят за выход в плей-офф с нидерландцами, македонцами и австрийцами.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2020:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко назвал окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020. В список из 26 футболистов неожиданно вошел 18-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.

Главный тренер "желто-синих" объяснил решение включить юного футболиста в составе его уровнем мастерства и качествами, необходимыми для игры за национальную сборну.