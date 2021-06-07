В России раскритиковали УЕФА из-за формы сборной Украины с Крымом, назвав ситуацию русофобской атакой

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков потребовал объяснений от организаторов Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины. Функционера возмутило, что Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердил экипировку нашей команды с картой страны, на которой изображен аннексированный Крым.

В комментарии изданию Чемпионат.com Колосков назвал ситуацию политизированной. Он также заявил, что украинская сторона якобы выступила с провокацией.

Видео дня

"Для меня это решение абсолютно необъяснимо, они ссылаются на правила, но не цитируют их. Когда я был в исполкомах УЕФА и ФИФА, то там был регламент по экипировке. Может, регламент поменялся, но изображение такой карты, конечно, можно считать политическим изображением. А как иначе? Политический подтекст просматривается четко, это провокация в расчете на нашу реакцию. УЕФА должен публично объяснить своё решение, будем его ждать", – сказал почетный президент РФС.

Кроме того, в комментарии порталу metaratings.ru Колосков заявил о том, что на форме российской могла бы появиться карта страны с Аляской.

"Со стороны кажется, что это русофобские атаки и провокация от Украины. К сожалению, эта провокация прошла и УЕФА ее допустил. Это какой-то нонсенс. Я видел объяснение УЕФА, не очень удовлетворен им. Там нет ссылки на параграф регламента или правила игры. Поэтому я недоумеваю по поводу одобрения. По такой логике Россия могла бы тоже для провокации вынести Аляску на форму, раз теперь УЕФА не дает четких объяснений", – возмутился функционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины представила новую форму, в которой выступит в финальной части Евро-2020. На футболку нанесены карта нашей страны с аннексированным Крымом и приветствие "Слава Украине! Героям слава!".

В России выразили возмущение в связи с таким дизайнерским решением Украинской ассоциации футбола (УАФ). Депутат Госдумы Дмитрий Свищев потребовал от УЕФА запретить форму нашей команды, а Николай Валуев назвал ее политизированной.

В свою очередь в УАФ посоветовали российской стороне заниматься проблемами своей страны. В частности, экс-тренер "Днепра" Мирон Маркевич указал на проблемы РФ с допингом. УЕФА позже отверг любые требования россиян, утвердив новую экипировку украинской сборной.