Нидерланды – Украина: смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2020

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 13 июня, стартует на чемпионате Европы-2020. Первым соперником "желто-синих" являются фавориты группы С Нидерланды.

Встречу принимает стадион "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украина. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

СКАНДАЛ С ФОРМОЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

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ГДЕ СМОТРЕТЬ НИДЕРЛАНДЫ – УКРАИНА

Увидеть дебютный матч нашей команды на Евро-2020 можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Кроме того, встречу будут транслировать специализированные "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Также эфир из столицы Нидерландов организовывают российский федеральный Первый канал и белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА НИДЕРЛАНДЫ – УКРАИНА

Фаворитом игры считаются хозяева поля. Ставки на победу подопечных Франка де Бура принимаются с коэффициентом 1,61.

Ничья оценивается котировкой 3,75. А показатели на успех украинской сборной достигают уровня 6,00.

СУДЬИ НА НИДЕРЛАНДЫ – УКРАИНА

Обслуживать встречу будет польско-немецкая бригада арбитров, которую возглавляет опытный Феликс Брых. Помогать ему будут лайнсмены Марк Борш и Штефан Лупп. Роль четвертого рефери исполнит Бартош Франковски.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Марко Фритц.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Франк де Бур, главный тренер сборной Нидерландов:

– В составе сборной Украины хватает очень хороших футболистов, поэтому их нелегко победить. В странах Восточной Европы всегда есть качественные игроки. Я ожидаю три очень сложных матча в группе. Но если мы сыграем в свой футбол, то должны пройти в следующую стадию.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Не думаю что у Нидерландов позиция вратаря – их слабая позиция. Вообще думаю, что у них нет слабых позиций. Что касается индивидуальностей, то у них есть не только Депай, но и ряд футболистов, к которым мы отнесемся очень серьезно. Наша ставка всегда на командную игру. Индивидуально с одним футболистом играть не будем. У нас есть четкая структура игры, которую мы всегда соблюдаем.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, Тимбер, де Врей, Блинд, Вейндал – Ф. де Йонг, де Роон, Вейналдум – Депай, Вегхорст

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Зинченко, Сидорчук, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Зубков

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды дважды встречали в товарищеских матчах. В 2008 году в Роттердаме "оранжевые" разгромили команду Алексея Михайличенко 3:0. А в 2010-м "желто-синие" под руководством Мирона Маркевича сумели свести игру на "Донбасс-Арене" к ничьей – 1:1. Гол в составе Украины забил Александр Алиев.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2020:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Нидерландов не смогла заявить на Евро-2020 свою главную звезду – защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Также чемпионат пропустит полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек.