Нидерланды – Украина: смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
5 минут
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Нидерланды Украина

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 13 июня, стартует на чемпионате Европы-2020. Первым соперником "желто-синих" являются фавориты группы С Нидерланды.

Встречу принимает стадион "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украина. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

СКАНДАЛ С ФОРМОЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Видео дня
Владимир Зеленский с новой формой сборной Украины
Форма сборной Украины на Евро-2020.
На форму сборной добавлена еще одно надпись "Слава Украины".
На форме сборной Украины изображена карта страны.

ГДЕ СМОТРЕТЬ НИДЕРЛАНДЫ – УКРАИНА

Увидеть дебютный матч нашей команды на Евро-2020 можно будет в эфире общенационального канала "Украина". Кроме того, встречу будут транслировать специализированные "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Также эфир из столицы Нидерландов организовывают российский федеральный Первый канал и белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Руслан Малиновский в новой форме сборной Украины.
Игроки сборной Украины празднуют гол в ворота Кипра

ПРОГНОЗ НА НИДЕРЛАНДЫ – УКРАИНА

Фаворитом игры считаются хозяева поля. Ставки на победу подопечных Франка де Бура принимаются с коэффициентом 1,61.

Ничья оценивается котировкой 3,75. А показатели на успех украинской сборной достигают уровня 6,00.

СУДЬИ НА НИДЕРЛАНДЫ – УКРАИНА

Обслуживать встречу будет польско-немецкая бригада арбитров, которую возглавляет опытный Феликс Брых. Помогать ему будут лайнсмены Марк Борш и Штефан Лупп. Роль четвертого рефери исполнит Бартош Франковски.

Феликс Брых и Евгений Коноплянка.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Марко Фритц.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Франк де Бур, главный тренер сборной Нидерландов:

– В составе сборной Украины хватает очень хороших футболистов, поэтому их нелегко победить. В странах Восточной Европы всегда есть качественные игроки. Я ожидаю три очень сложных матча в группе. Но если мы сыграем в свой футбол, то должны пройти в следующую стадию.

Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Не думаю что у Нидерландов позиция вратаря – их слабая позиция. Вообще думаю, что у них нет слабых позиций. Что касается индивидуальностей, то у них есть не только Депай, но и ряд футболистов, к которым мы отнесемся очень серьезно. Наша ставка всегда на командную игру. Индивидуально с одним футболистом играть не будем. У нас есть четкая структура игры, которую мы всегда соблюдаем.

Капитан Нидерландов Мемфис Депай.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, Тимбер, де Врей, Блинд, Вейндал – Ф. де Йонг, де Роон, Вейналдум – Депай, Вегхорст

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Зинченко, Сидорчук, Малиновский – Ярмоленко, Яремчук, Зубков

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды дважды встречали в товарищеских матчах. В 2008 году в Роттердаме "оранжевые" разгромили команду Алексея Михайличенко 3:0. А в 2010-м "желто-синие" под руководством Мирона Маркевича сумели свести игру на "Донбасс-Арене" к ничьей – 1:1. Гол в составе Украины забил Александр Алиев.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2020:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Группы Евро-200.
Расписание группового этапа Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Нидерландов не смогла заявить на Евро-2020 свою главную звезду – защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Также чемпионат пропустит полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек.

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