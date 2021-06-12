"Героям слава!" должен быть прикрыт: УЕФА будет проверять сборную Украины перед каждым матчем

Делегат Европейского футбольного союза (УЕФА) будет проверять форму игроков сборной Украины перед каждым матчем чемпионата Европы-2020. Слоган "Героям слава!" на футболке украинской национальной команды должен быть прикрыт.

10 июня Украину обязали убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!". 11 июня президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что УЕФА разрешил использовать слоган, но он будет расположен на внутренней стороне футболке за новым элементом дизайна.

Видео дня

"Мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем", – говорится в сообщении Союза в ответ на запрос "СЭ".

Как сообщал OBOZREVATEL, после презентации формы сборной Украины, в которой футболисты будут выступать на Евро-2020, разгорелся скандал. Основные вопросы возникли у представителей России. В РФС направили протест в УЕФА из-за карты Украины с Крымом, которая была нанесена на экипировку. Кроме того, на футболках были фразы "Слава Украине!" сзади на шее и "Героям слава!" внутри, с обратной стороны.

В первом ответе УЕФА заявил, что экипировка нашей национальной команды соответствует всем правилам и уже утверждена. Однако после протеста в Союзе изменили свое решение и нашли политический, исторический и милитаристский смысл в слогане "Героям слава!", запретив его использование.

Украинцы остались недовольны этим запретом и атаковали социальные сети УЕФА, запустив необычный флешмоб.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) нашли способ оставить на форме надпись "Героям слава!", а пресс-атташе нашей национальной команды Александр Глывинский заявил, что команда Шевченко собирается выступать на Евро-2020 с ранее запрещенным слоганом.

Сотрудники американского посольства в Украине надели желто-синюю форму нашей сборной, чтобы поддержать команду.

Этот же флешмоб поддержали и в посольстве Канады.

Напомним, что на групповом этапе кроме Нидерландов, украинцы сыграют с Австрией и Северной Македонией.

Напомним, что Украина на Евро сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Именно с "оранжевыми" подопечные Шевченко играют 13 июня первый матч.

Уже опубликован список телеканалов, которые покажут матч Нидерланды – Украина и прогноз букмекеров на победителя этого противостояния.