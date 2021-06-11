УЕФА разрешил "Героям слава!" на форме сборной Украины: названо условие

Европейский футбольный союз (УЕФА) разрешил сборной Украины использовать слоган "Героям слава!" на форме к чемпионату Европы-2020. При этом он будет расположено на внутренней стороне футболке за новым элементом дизайна.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. По его словам, организация завершила трудные переговоры с руководством УЕФА, итогом которых стали изменения в экипировке "желто-синих".

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"На период проведения матчей турнира к ранее утвержденному дизайна формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубцем и еще одной надписью "Слава Украине!". Слоган "Героям слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины", – написал Павелко.

Он добавил, что во всем мире будет продаваться изначальный вариант формы, где приветствие "Героям слава!" изображено на внутренней стороне ворота.

"На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: "Слава Украине" и "Героям слава!", Изображение карты Украины с ее неделимыми границами – с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов. Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства", – подчеркнул президент УАФ.

По словам Павелко, в УЕФА требовали зарисовать патриотичный слоган, но УАФ выдвинула компромиссное предложение.

"Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали слоган "Героям слава!" на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса!" – заявил функционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия подала протест на форму сборной Украины на Евро-2020, назвав его политизированным из-за карты нашей страны с Крымом и патриотическими лозунгами. В ответ УАФ объявила их футбольными символами.

Ранее в Госдуме РФ призвали запретить форму сборной Украины, назвав ее политизированной. Кроме того, в Российском футбольном союзе (РФС) возмутились, что УЕФА запретил только слоган "Героям слава!" на экипировке.