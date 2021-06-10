У Зеленского отреагировали на запрет "Героям слава!" от УЕФА

В Офисе президента Украины не согласны с решением УЕФА запретить на форме сборной Украины по футболу слоган "Героям слава!". У Зеленского считают, что патриотический текст нанесенный на экипировку нашей национальной команды является правильным и "не может вызывать никаких оговорок".

В тоже время в ОП отмечают, что любые решение Европейский футбольный союз должен принимать без всякого политического влияния или вмешательства.

"Когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит "Слава Украине!", то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ "Героям слава!" Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца", – приводит комментарий Администрации президента Украины издание "Украинская правда".

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Напомним, что на форме сборной Украины, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы по футболу-2020, размещены фразы "Слава Украине!" и "Героям слава!" .

УЕФА увидел во второй фразе политический и милитаристский подтекст, постановив убрать эту часть знаменитого лозунга. Такое решение спровоцировало атаки на соцсети Союза со стороны украинских футбольных фанатов.

Кроме того, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков возмутился тем, что с игрового комплекта формы убрали только слоган "Героям слава!", назвав это недостаточной мерой.