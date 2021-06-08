Нидерланды понесли очередную потерю перед матчем с Украиной на Евро-2020

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек не поможет сборной Нидерландов на чемпионате Европы-2020. 24-летний футболист первого соперника украинской команды на первенстве континента получил травму.

Об этом сообщается на странице "оранжевых" в социальной сети Twitter. Хавбек покинул расположение национальной сборной. Также известно, что наставник нидерландцев Франк де Бур не станет никого дополнительно вызывать вместо футболиста МЮ, который был включен в заявку на Евро-2020 под 20-м номером.

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В минувшем клубном сезоне ван де Бек сыграл в 36 матчах во всех турнирах за свой клуб. В его активе один забитый мяч. Кроме того, он отметился голом в ворота Гибралтара в отборе к ЧМ-2022.

Напомним, ранее Нидерланды лишились своей главной звезды Вирджила ван Дейка. Также известно о травме еще одного лидера обороны "оранжевых" Маттейса де Лигта.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины обыграла Кипр в заключительном спарринге перед Евро-2020. Наша команда разгромила соперника – 4:0.

Кроме Нидерландов бороться за путевку в плей-офф "желто-синие" будут с Северной Македонией и Австрией.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2020:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Накануне старта на Евро-2020 Украина представила новую форму, которая вызвала истерику в России. Там потребовали запретить экипировку из-за того, что на ней изображена карта нашей страны с аннексированным Крымом.