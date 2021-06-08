Где смотреть онлайн Нидерланды – Украина: расписание трансляций матча Евро-2020

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 13 июня, стартует на чемпионате Евро-2020. В первой игре группы С подопечные Шевченко встретятся с фаворитами квартета Нидерландами.

Поединок пройдет на поле стадиона "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме. Начало – в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Украина.

Увидеть старт "жнлто-синих" на первенстве континента можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале "Украина". Также прямой эфир из столицы Нидерландов проведет специализированный "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

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Кроме того, игру покажут российский федеральный Первый канал, а также белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена 26 футболистов, которые вошли в заявку команды на Евро-2020. В список неожиданно вошел 18-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.

Накануне старта на чемпионате украинцы провели три спарринга, в которых добыли две победы. Еще одна встреча завершилась вничью.

МАТЧИ УКРАИНЫ ПЕРЕД ЕВРО-2020:

23.05. Украина – Бахрейн – 1:1 / ОБЗОР

03.06. Украина – Северная Ирландия – 1:0 / ОБЗОР

07.06. Украина – Кипр – 4:0 / ОБЗОР

Кроме Нидерландов соперниками "желто-синих" в группе С Евро-2020 станут Северная Македония и Австрия.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2020:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Как сообщал OBOZREVATEL, перед стартом на Евро-2020 сборная Украины представила новую форму. Ее особенностью стали изображение карты страны с оккупированным Крымом и приветствием "Слава Украине! Героям слава!".

Экипировка вызвала настоящую истерику в РФ. Депутат Дмитрий Свищев призвал Европейский футбольный союз (УЕФА) запретить ее, а экс-футболист национальной сборной Игорь Колыванов заявил, что Украина должна выступать под флагом России.

Главный тренер нашей команды Андрей Шевченко спокойно отреагировал на реакцию в РФ. Он подчеркнул, что ему все равно, что думают россияне по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.

УЕФА сделал официальное заявление по форме украинской команды, отметив, что она создана в соответствии со всеми правилами.