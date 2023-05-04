Журналист talkSPORT Саймон Джордан раскрыл возможные гонорары, которые получат участники грандиозного боксерского шоу в Саудовской Аравии. Участвовать в турнире должны будут все самые знаменитые супертяжи современности: чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александро Усик (20-0, 13 KO), обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO), Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), и Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО).

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По информации Джордана, самую крупную сумму должен получить Фьюри: 90 миллионов фунтов или около 113 млн долларов. Нашему соотечественнику за поединок с Цыганским королем заплатят 60 миллионов фунтов (порядка 75 млн долларов).

Джошуа и Уайлдер за бой между собой заработают по 30 миллионов фунтов, что составляет 37 млн долларов).

Отметим, что битву топовых супертяжей планируют провести в декабре в Саудовской Аравии. С властями ведутся переговоры. Недавно промоутер Джошуа Эдди Хирн раскрыл подробности грандиозного боксерского шоу.

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