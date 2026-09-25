Россия атаковала Киев: есть попадание в многоэтажку, пострадал человек

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киев. Последствия атаки фиксируются в Соломенском и Подольском районах столицы.

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Зафиксированы попадания в многоэтажный дом и нежилые здания, есть пострадавший. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Соломенский район

Под ударом врага этой ночью находился Соломенский район Киева .

"В Соломенском районе БПЛА упал на нежилое здание. Сейчас в столице ракетная опасность. Находитесь в укрытиях!" – написал мэр в 04:33.

Впоследствии стало известно, что разрушений в районе больше. В частности, враг нанес удар по жилому дому.

"В Соломенском районе, по предварительной информации, произошло попадание в 25-этажный жилой дом на уровне 4-го этажа. Также в Соломенском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания. Предварительно, есть пострадавший", – поделился Кличко информацией, актуальной на 05:24 утра.

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Подольский район

Под ударом российских войск оказался и Подол.

"В Подольском районеБПЛА попал в нежилое здание", – отметил Кличко после 5 часов утра.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, после выступлений президента Украины Владимира Зеленского в ООН, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В столице зафиксированы разрушения. Два человека погибли, еще восемь получили ранения.

А днём ранее захватчики терроризировали город дронами. Тогда также было двое погибших. Пострадали 45 человек.

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