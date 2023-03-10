''Начиная с сегодняшнего дня...'' Фьюри прервал молчание и выдвинул унизительное требование к Усику. Видео

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) поставил жесткий ультиматум команде украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) из-за боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с сегодняшнего дня будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

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Об этом Фьюри заявил в своем видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) унизительно высказался об украинском чемпиону, предложив ему подраться с Даниэлем Дюбуа (18-0, 13 КО), который считается вероятным соперником Усика.

"Смотрю на все эти разговоры – мол, они хотят 50 процентов, а Тайсон жадничает… Но с моей точки зрения, Усик, ты и твоя команда стоите 30 процентов. Либо бери, либо отвали, а если не хочешь, иди и сразись с Даниэлем Дюбуа. Если вы хотите настоящих денег, приходите и сразитесь с Цыганским королем. Но вот что я вам скажу: за каждый день, начиная с сегодняшнего дня, когда вы медлите и бездельничаете, я буду вычитать один процент из 30, а если вы этого не сделаете, возьми и подерись за два миллиона с Дюбуа. Тик-так..." – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон отказался выходить на ринг против украинца в Саудовской Аравии. Также британец не принял выгодное предложение о распределении гонорара. Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее. Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет бить. В свою очередь, экс-чемпион Карл Фроч назвал позором ситуацию вокруг боя Усик – Фьюри.

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