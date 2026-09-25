Ахилл был скифом!!! (вероятно)

Видео дня

Довольно интересное интервью Тимоти Снайдера. Хотя лично у меня к нему есть пара исторических претензий, но это интервью на самом деле интересное.

Несколько мыслей, высказанных Снайдером.

Прежде всего – об истории и памяти. Пожалуй, это самая интересная часть разговора, особенно в контексте нынешних польско-украинских дискуссий.

Снайдер говорит полякам одну очень простую, но важную вещь: Польша поставила память выше истории. А память по своей природе комфортна. Она наша, в ней мы почти всегда невиновны, а если другие и присутствуют, то чаще всего как виновные.

История работает иначе. Она заставляет впускать за стол других – читать их источники, говорить на их языках, учитывать их точку зрения. Память говорит от первого лица: "мы". История должна говорить также о "них".

Главные истории дня

Очень метка его мысль: память – это комфорт, а история – это дискомфорт, необходимый для зрелости. И когда соседняя страна ставит память выше истории, это может привести к неспособности увидеть более широкий контекст.

Особенно интересно это звучит в его разговоре о Волыни. Снайдер подчеркивает: невозможно исторически объяснить Волынь, рассматривая только поляков и украинцев. В этой истории присутствуют советская и немецкая оккупации, депортации польских и украинских элит и множество других факторов. Если за историческим столом оставить только "мы" и "они", картина неизбежно становится упрощённой.

И здесь, кстати, я во многом с ним согласен: история гораздо сложнее, чем национальная память.

Вторая очень интересная часть – его рассказ о древней истории Украины.

Снайдер говорит о Небелевке и других поселениях трипольской культуры как об одних из древнейших известных человечеству крупных поселений. Им более 6 тысяч лет, а в Небелевке могло проживать около 15 тысяч жителей.

И самое интересное здесь даже не в самом возрасте поселений. По словам Снайдера, они были организованы совершенно иначе, чем известные нам ранние города Месопотамии: большие концентрические структуры, улицы, дома, места собраний – но без очевидного дворца, храма или другого центра сосредоточенной власти.

То есть перед нами может быть совсем другая модель раннего сложного общества. Не обязательно цивилизация должна начинаться с царя, дворца и жесткой иерархии.

Еще интереснее Снайдер говорит о связи украинских степей с формированием индоевропейского мира и о взаимодействии античной Греции со скифским миром.

А далее – вообще очень интересный тезис: Ахилл, по его словам, скорее всего, был скифом. Он сразу осторожно добавляет, что даже если это предположение неверно, факт остается фактом: на территории современной Украины Ахилла на протяжении веков почитали как божество.

И, наконец, амазонки.

Снайдер напоминает, что греческая традиция веками описывала женщин-воинов как реальных противников греков. Но современная археология и палеогенетика показали, что это далеко не просто миф: в скифских захоронениях с оружием значительная часть погребенных – женщины.

То есть технологии сегодня позволяют буквально переписывать наше представление о далеком прошлом. То, что еще недавно считалось мифом, иногда оказывается описанием вполне реальных явлений.

И, пожалуй, вот это для меня самое интересное во всем интервью: Украина в этой перспективе перестает быть периферией европейской истории. Она становится одним из мест, через которые можно рассказывать саму историю Европы и мира.

И это уже действительно интересный разговор – не о том, чья память правильнее, а о том, что на самом деле происходило.