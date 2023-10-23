'Порублю тебя': Фьюри жестко поставил на место боксера из России

Чемпион мира супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) жестко ответил россиянину Арсланбеку Махмудову (17-0, 16 KO), который пообещал избить британца. Цыганский король, как называют боксера из Манчестера, высмеял уроженца Моздока и отметил, что не особо заинтересован в таком поединке.

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media, пишет испанское издание Marca. Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) отметил, что Махмудов и близко не может сравнивать себя с чемпионом, так как он вообще ничего не добился в боксе.

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"Слушай, Арсланбек Махмудов, когда я пройду через все свои бои, которые мне нужны, если ты еще будешь в деле, я порублю тебя, как мясник. Порублю тебя, как кусок туши, большим острым ножом на мясной колоде. Он вообще не сравниться со мной. Он говорит так только потому, что потягал немного железа, но это для меня совсем немного значит. Он – половина меня. Обязательно разобью его", – сказал Фьюри.

Напомним, 28 октября Тайсон подерется с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну. После этого британец должен провести бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Ранее менеджер Фьюри Спенсер Браун рассказал о тайном разговоре украинца и британца, а также озвучил вероятную дату поединка. До этого сам британец сравнил Усика с Нганну.

В свою очередь украинец оригинально прокомментировал поединок против Фьюри, назвав соперника аватаром, а также поставив под сомнение одно из условий соглашения. Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал условие, при котором бой с Фьюри может сорваться. А экс-тренер Усика Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Цыганскому королю.

Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Усика и Фьюри. Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра и Тайсона, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мира Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал Тайсона Фьюри "пузатым красавчиком" и передал ему привет. Украинский боксер также высказался о скором завершении карьеры.

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