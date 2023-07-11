Официально. Тайсон Фьюри получил соперника и дату боя

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри проведет бой против бывшего обладателя титула в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Фрэнсиса Нганну. Поединок между 34-летним британцем и 36-летним французским камерунцем состоится 28 октября Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Менеджер Нганну Маркел Мартин подтвердил официальное договоренность: "Мой подопечный снова бросил вызов трудностям. Мы это сделали".

10-раундовй бой пройдет по классическим правилам бокса с тремя судьями на ринге, использующими 10-балльную систему оценки. Президент WBC Маурисио Сулейман на момент публикации новости не прокомментировал, будет ли на кону стоять чемпионский пояс.

"Этот парень должен быть самым сильным боксером в мире, но посмотрим, как он отреагирует на удары большого Цыганского короля. Я с нетерпением жду, чтобы показать, что Цыганский король – величайший боец поколения. Это будет бой на века", - прокомментировал подписание контракта на бой Фьюри.

Нганну был более лаконичным: "Никогда не сомневайтесь в человеке с надеждой и верой".

По неофициальной информации француз хочет заработать за поединок $30 млн.

Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен объявил о том, что британец не будет драться с украинцем Александром Усиком в Саудовской Аравии в декабре нынешнего года.

Напомним, Усик 26 августа должен провести обязательную защиту в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Саудовская Аравия была намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер в один вечер.

В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

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