'Перепуганный где-то сидит': тренер Усика высмеял Фьюри и 'балаболов' из его команды

Тренер объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (21-0, 14 КО) Сергей Лапин-младший жестко прошелся по Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 КО) и его команде. Наставник украинского боксера отметил, что ему не нравится, как ведет дела Цыганский король и его представители, в частности, промоутер Фрэнк Уоррен.

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Об этом Лапин заявил в интервью популярному изданию LuckyPunch. Он подчеркнул, что Фьюри боится выходит на ринг против Усика из-за страха проиграть и сделает это только за большой гонорар. Тренер нашего соотечественника добавил, что команда Тайсона занимается пустыми разговорами.

"Они балаболы. Вообще их команда похожа на читеров и мошенников. Их якобы чемпион Тайсон Фьюри перепуганный где-то сидит. Он балабол, как и вся его команда. Они мне не нравится. Они будут ждать, когда Усику исполнится 50 лет... Мы ждем. Нет правил, которые позволяли бы давить на Фьюри. Я думаю, он выйдет. Все зависит от денег, которые он получит, а саудиты обещают что-то заплатить. Увидим. Его можно только купить", – сказал Лапин.

Отметим, что Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Тайсона с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент. А другой представитель РФ Николай Валуев пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри.

Напомним, 26 августа Усик нокаутировал британца Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КУО). Бой завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же британец пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде Дюбуа ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик пять минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Даниеля заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Известно, что Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Кроме того, СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC). Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри.

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