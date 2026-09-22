Блог | Британцы идут по пути СССР, а Трамп строит в честь себя и Америки защитную Триумфальную арку
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Новейший мир начинается с Украины.
Далее текст на языке оригинала.
1. Експерти вважають, що наразі казати про неминучий розпад Великої Британії немає підстав,
в тому числі й після нашумілої нещодавньої зустрічі "сепаратистів" – прем’єрів Шотландії, Вельса й Північноі Ірландії – в Кардіффі,
адже навіть існування будь-де сильного національного руху ще недостатньо для проведення нового референдуму чи проголошення незалежності.
Втім, в УКРАЇНІ й решті совецьких республік – навіть майже без особливих національних рухів (вони були тільки в "радянській Прибалтиці") –
незалежність, яку УКРАЇНЦІ лише зараз відстоюють, з’явилася свого часу швидко й достатньо неочікувано:
внаслідок певних пертурбацій у метрополії,
що країна, де прем’єри змінюються хіба що не щомісяця, мала би враховувати.
Тож дуже великим великобританцям треба уважно вивчати славний досвід "найбільшої геополітичної катастрофи двадцятого століття".
2. А Трамп тим часом погодився зробити з запланованої біля Вашингтона Тріумфальної арки, яку вже назвав Аркою Трампа, "першокласний військовий комплекс", відповідаючи на "наполегливе прохання" американських військових і з міркувань національної безпеки.
Він написав, що такий комплекс потрібен, "щоб розміщувати, зберігати й мати змогу швидко застосувати велику кількість ДРОНІВ, а також СНАЙПЕРІВ – на даху й на площі",
додавши, що в арці триматимуть великі запаси снайперських БОЄПРИПАСІВ.
Тобто досвід війни в Україні американський президент вже має на увазі й з точки зору забезпечення безпеки Сполучених Штатів.
Україна змінює світ.