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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Британцы идут по пути СССР, а Трамп строит в честь себя и Америки защитную Триумфальную арку

Дональд Трамп планирует 'подарить' США Триумфальную арку к 250-летию страны
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Далее текст на языке оригинала.

1. Експерти вважають, що наразі казати про неминучий розпад Великої Британії немає підстав,

в тому числі й після нашумілої нещодавньої зустрічі "сепаратистів" – прем’єрів Шотландії, Вельса й Північноі Ірландії – в Кардіффі,

адже навіть існування будь-де сильного національного руху ще недостатньо для проведення нового референдуму чи проголошення незалежності.

Втім, в УКРАЇНІ й решті совецьких республік – навіть майже без особливих національних рухів (вони були тільки в "радянській Прибалтиці") –

незалежність, яку УКРАЇНЦІ лише зараз відстоюють, з’явилася свого часу швидко й достатньо неочікувано:

внаслідок певних пертурбацій у метрополії,

що країна, де прем’єри змінюються хіба що не щомісяця, мала би враховувати.

Тож дуже великим великобританцям треба уважно вивчати славний досвід "найбільшої геополітичної катастрофи двадцятого століття".

2. А Трамп тим часом погодився зробити з запланованої біля Вашингтона Тріумфальної арки, яку вже назвав Аркою Трампа, "першокласний військовий комплекс", відповідаючи на "наполегливе прохання" американських військових і з міркувань національної безпеки.

Він написав, що такий комплекс потрібен, "щоб розміщувати, зберігати й мати змогу швидко застосувати велику кількість ДРОНІВ, а також СНАЙПЕРІВ – на даху й на площі",

додавши, що в арці триматимуть великі запаси снайперських БОЄПРИПАСІВ.

Тобто досвід війни в Україні американський президент вже має на увазі й з точки зору забезпечення безпеки Сполучених Штатів.

Україна змінює світ.

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