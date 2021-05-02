В апреле на Донбассе погибли 14 воинов ВСУ: имена Героев. Видео

В апреле 2021 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска убили 14 воинов Вооруженных сил Украины.

В воскресенье, 2 мая, "Цензор.Нет" опубликовал ролик с именами всех погибших Героев: Сергей Сулима, Игорь Байтала, Владислав Мороз, Виктор Гелебрант, Максим Стеблянко, Владимир Шпак, Денис Юшко, Андрей Теперик, Ярослав Карлийчук, Алексей Мамчий, Давид Шартава, Александр Луцик, Иван Ковалевский и Роман Гуляк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, Сергей Сулима погиб в результате подрыва на мине. Именно он с медиком Светланой Землиной 26 марта спасал под обстрелом побратимов, раненых Шумами. 7 апреля во Луцке воина провели в последний путь.

Игорь Байтала оказался погибшим воином 10 горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, чье тело 6 апреля отдали террористы "Л/ДНР". Владислав Мороз погиб в зоне боевых действий 5 апреля. Обоим парням не было и 30 лет, их похоронили на родине.

49-летний сержант 92-й бригады Виктора Гелебрант был убит пулей снайпера 5 апреля. У него было трое детей, похоронили Героя в Краснокутске Харьковской области.

Старший лейтенант Владимир Шпак и солдат Максим Стеблянко погибли на Донбассе 6 апреля. 23-летнего Стеблянко провели в последний путь в городе Лебедин Сумской области, а Шпака с почестями похоронили в Чернигове.

8 апреля жизнь за независимость Украины отдал 22-летний морской пехотинец Денис Юшко. У парня осталась девушка и маленький сын. Героя, погибшего от пули снайпера, похоронили на Николаевщине.

Защитником Украины, который 10 апреля выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили российские наемники на Донбассе, был старший солдат Андрей Теперик. С защитником простились в Харьковской области.

12 апреля в зоне проведения ООС на Донбассе погиб 24-летний Ярослав Карлийчук. На следующий день был убит второй буковинец Алексей Мамчий. 16 апреля обоих Героев провели в последний путь.

Грузин Давид Шартава с 2016 был на фронте и защищал Украину. 20 апреля с погибшим простились в Киеве. Александру Луцику 18 мая ему должно было исполниться 39 лет. Убитого наемниками воина провели в последний путь в селе Годомичи на Волыни.

В зоне боевых действий на востоке погиб воин Вооруженных сил Украины Иван Ковалевский. Трагедия случилась 26 апреля – жизни воина оборвал вражеский снайпер. Его похоронили на Днепропетровщине 28 апреля.

В результате подрыва автомобиля Вооруженных сил Украины погиб 30-летний защитник нашей страны Роман Гуляк из Волочиска Хмельницкой области.

Всех их объединяло одно: они не могли оставаться в стороне от беды, постигшей Украину – и защищали родную страну до последней капли крови. Подробнее обо всех погибших читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 1 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного защитника Украины. На обстрелы противника украинские воины открывали огонь.