Работал в Польше, а на войну позвал друг: подробности о погибшем на Донбассе жителе Волыни

На Донбассе от рук российских наемников продолжают гибнуть украинские военные. В четверг, 22 апреля, в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области от осколочных ранений скончался житель Волынской области, разведчик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Александр Луцик. 18 мая ему должно было бы исполниться 39 лет.

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Тело погибшего воина доставят в родное село Годомичи на Волыни в воскресенье, 25 апреля. Тут Александр родился и вырос, закончил школу.

"После школы он пошел в профтехучилище в Маневичах, получил специальность столяра. Там он женился и жил долгое время. Однако его семейная жизнь не сложилась, они с женой расстались, и он вернулся снова к нам, в Годомичи", – рассказывает родная сестра погибшего Наталья Бортник.

СОбственных детей у Александра не было. Зато он очень радовался своему племяннику, которого родила Наталья.

Все эти годы мужчина, как и многие жители западной Украины, ездил на заработки в Польшу. Работал там строителем. Но однажды получил травму, после этого уже остался дома, искал работу в Украине.

Свой первый контракт с ВСУ Луцик подписал осенью 2019 года сроком на три года.

"Его уговорил его друг. Когда Саша собрался ехать на Донбасс, я была беременной, он мне тогда и сказал, что уезжает воевать. Он был очень рассудительный, рассказывал почему он собирается защищать Украину. Даже не так давно сообщил, что как только контракт закончится, он заключит новый. Хотел уже посвятить себя военной службе", – говорит Наталья.

Гибель Александра для родных стала громом среди ясного неба. Родителей у него уже нет, остались только сестра и брат.

В селе о нем вспоминают как о добром, веселом человеке.

"Он был общительным, у него всегда было много друзей. Он и в общественной жизни села принимал участие. Нам очень жаль, что он погиб", – говорит староста села Годомичи Любовь Григорьевна.

Хоронить Александра будут в родном селе в воскресенье, 25 апреля.

Украинские бойцы продолжают гибнуть на Донбассе. OBOZREVATEL регулярно публикует информацию о них.

В Харьковской области 14 апреля попрощались с погибшим на Донбассе 24-летним Андреем Тепериком – военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Его 10 апреля выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили российские наемники.