Российские снайперы убили двух защитников Украины в один день: что известно о Героях

Последние дни сводки штаба операции Объединенных сил не обходятся без прискорбных новостей – украинские воины продолжают гибнуть на Донбассе. Российско-оккупационные войска подло нарушают режим прекращения огня и все активнее задействуют снайперов.

Так, в понедельник, 5 апреля, жизнь за независимость Украины отдали двое бойцов: Владислав Мороз из Черкасской области и Виктор Гелебрант с Харьковщины.

Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

О гибели 23-летнего жителя Села Халаидово сообщила пресс-служба Монастырищенской городской общины Черкасской области на следующий день после трагедии.

Парень служил по контракту и был убит российским снайпером вблизи населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области. Бойца пытались спасти и успели отвезти в медицинское учреждение, однако врачи оказались бессильными. У Влада остались родители и сестра.

"Владислав родился в нашем селе Халаидово Черкасской области. Пошел в школу тут, а после первого класса с родителями переехал в Киевскую область в село Даниловка. После школы он поступил в транспортный университет по специальности архитектор-дизайнер. А через год после окончания вуза сам пошел в военкомат. И с октября 2020 года он по контракту служил в зоне ООС. Родители рассказывали, что ему очень нравилось наше село, тут, как говорится, зарыт его пуп. Они сейчас в шоке. Возможно, решат хоронить у нас, но пока не знаю, они думают", – рассказал OBOZREVATEL староста села Иван Омельченко.

Местные жители говорят, что помнят Владислава очень добродушным мальчиком.

49-летний сержант 92 бригады также был убит пулей снайпера 5 апреля. Виктор родом с Закарпатья, со Свалявского района. Там у него живет дочь Мария, которая уже замужем.

Всего у мужчины было трое детей и все от разных браков: Мария, Сандра и Родион.

"Папа родом с села Нелепино Свалявского района. Моя мама младше него на год. Папа в молодости служил в армии в морской пехоте, а мама все это время его ждала. Когда вернулся, то хотел еще заключить контракт и отправиться на службу на три года, но родные его отговорили. И в 1993 году они с мамой поженились.

Когда мама была беременна, отец поехал в Харьков на работу, чтобы подзаработать что-то до моего рождения. Но так случилось, что там он встретил другую женщину. И мои родители расстались. Знаю, что новая жена папы родила дочку Сандру, она младше меня на год. Но почему-то вторая жена папы не разрешала нам общаться с сестрой. Я бы хотела с ней сейчас познакомиться и поддерживать отношения. Может, она отзовется", – говорит Мария.

Однако позже Виктор развелся и со второй женой. В последнее время он жил в поселке Краснокутск на Харьковщине. Там он познакомился со Светланой, которая работала библиотекарем. Она родила ему сына Родиона, который сейчас ходит в четвертый класс.

"Мы с папой поддерживали отношения. Он хотел познакомить меня с братом, но как-то не складывалось. То я на заработках в Чехии, то у него не получалось. На фронт папа пошел сам, он всегда был патриотом. Когда приезжал на Закарпатье, то не очень любил об этом рассказывать. Я до сих пор не могу поверить в то, что случилось, что папы больше нет", – говорит Мария.

До войны Виктор работал в Краснокутске слесарем в управлении ЖКХ.

"Очень хороший парень, простой, уважительный, спокойный. Как многие ребята с западной Украины, он был патриотом. Поэтому несколько лет назад он уволился, сказал, что пойдет воевать, защищать Украину. Он несколько лет был там на фронте. Когда приезжал домой, то всегда приходил поговорить. Но о войне он много не рассказывал. Мы понимали, что он всегда был на передовой, поэтому не болтал", – рассказал OBOZREVATEL его бывший начальник Павел Гуцель.

Похоронят Виктора Гелебранта в пятницу, 9 апреля, в Харьковской области.

Смерти Владислава Мороза и Виктора Гелебранта, к сожалению, стали не последними на текущей неделе.

Также 6 апреля на Донбассе погибли старший лейтенант Владимир Шпак и 23-летний солдат Максим Стеблянко. Первый скончался от несовместимого с жизнью ранения, которые он получил вблизи Невельского (поселок в Ясиноватском районе Донецкой области), а второй воин подорвался на российской мине, когда проезжал Степное (Волновахский районе Донецкой области).

7 апреля стало известно о гибели Игоря Байтала 1995 года рождения, который служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Он был родом со Львовщины.