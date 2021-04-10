В Украине попрощались с двумя погибшими на Донбассе Героями. Фото

София Закревская
София Закревская
Общество
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В Украине попрощались с двумя погибшими на Донбассе Героями. Фото

В пятницу, 9 апреля, в Черкасской области в родном селе Халаидово похоронили 23-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины Владислава Мороза. Он был убит вражеским снайпером в Донбассе 5 апреля.

Мороз служил на должности наводчика механизированной роты 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Фото с церемонии прощания обнародовала пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook.

Гроб погибшего Героя покрыли Государственным Флагом Украины, который передали родителям парня вместе с Грамотой скорби и уважения от Главнокомандующего ВСУ. В последний путь Владислава Мороза провели с участием почетного караула и военного оркестра, в память о воине прозвучал военный салют.

На Черкасщине попрощались с Владом Морозом.
Героя провели в последний путь.
Парень погиб от пули снайпера.
Хоронили Мороза в родном селе.

В субботу, 10 апреля, во Львове простились с погибшим военнослужащим Игорем Байталой. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. Церемония прощания с погибшим защитником состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

После процессия отправилась в родной город воина – Жидачов. Военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады погиб в зоне проведения ООС на Донбассе в возрасте 26 лет. У него остались родители и две сестры.

Во Львове попрощались с погибшим защитником Украины.
Прощание с Игорем Байталой во Львове.
Героя провели в последний путь.
Процессия отправилась в Жидачов.

Скриншот.

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