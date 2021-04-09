На Харьковщине простились с убитым на Донбассе воином. Фото

В пятницу, 9 апреля, в Краснокутске Харьковской области простились с младшим сержантом Виктором Гелебрантом, которого российский снайпер убил на Донбассе.

Украинский военный погиб 5 апреля на боевом дежурстве, когда в направлении Золотого-5 вражеский снайпер вел прицельный огонь, передает Army Inform.

"Он стремился быть достойным примером для своего десятилетнего сына Родиона. Виктор всегда был и останется в наших сердцах настоящим патриотом, который до конца выполнил свой гражданский долг. Также он был хорошим другом, который может поделиться последним. Всегда улыбающийся и любил шутить, а еще военный профи – таким я его знал. Мы за него обязательно отомстим", – рассказал заместитель командира механизированной роты по морально-психологическому обеспечению старший лейтенант Геннадий Ковшик.

Проститься с Гелебрантом возле его дома собрались земляки, ветераны АТО/ООС, военнослужащие Харьковского гарнизона и боевые побратимы, которые приехали с фронта.

"Хочется поблагодарить этого воина, который отдал самое дорогое. Мы, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, не оставим семью наедине с горем, будем делать все возможное, чтобы поддержать и помочь его близким. Вечная память павшему герою!" – сказал заместитель командующего оперативного командования "Восток" бригадный генерал Владислав Клочков.

Гелебранта похоронили в родном городе. Почетным караулом у гроба погибшего стояли курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля на Донбассе были убиты двое украинских бойцов: Владислав Мороз из Черкасской области и Виктор Гелебрант с Харьковщины.