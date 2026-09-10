Инновационная экономика начинается не в лаборатории. Она начинается в школе. PISA-2025 измеряет не просто способность 15-летних учеников решать задачи. Он показывает качество будущего человеческого капитала – способность работать с данными, математикой, доказательствами, сложными причинно-следственными связями. Именно из этих навыков через 10–20 лет формируются инженеры, исследователи, предприниматели и работники секторов с высокой добавленной стоимостью.

Видео дня

Новые результаты PISA-2025 это хорошо демонстрируют. По научным дисциплинам Эстония набрала 527 баллов, Корея – 526, Финляндия – 504, Швейцария – 501, США – 502. И это почти тот же набор стран, которые стабильно находятся в верхней части Global Innovation Index: Швейцария – №1, США – №3, Корея – №4, Сингапур – №5, Финляндия – №7, Нидерланды – №8. Это не означает, что PISA автоматически порождает инновации. Но слабая школа системно сужает резерв людей, способных создавать эти инновации.

Человеческий капитал – это не количество дипломов. Это качество навыков, которые можно превратить в доход, производительность и технологии. Всемирный банк оценивает человеческий капитал как дисконтированную стоимость будущих доходов человека, а в глобальном богатстве человеческий капитал составляет около 60%. То есть более низкие результаты PISA сегодня – это не только проблема школы. Это потенциально более низкая стоимость будущего работника, более низкая производительность и меньшая способность экономики производить новую стоимость.

Главные истории дня

Но есть ещё одна суровая правда: высокие показатели PISA создают лишь сырье для инновационной экономики. Если у страны нет НИОКР, капитала, сильных университетов, компаний и нормальных институтов, она просто не сможет капитализировать этот ресурс. Эстония демонстрирует, как качественная школа может создать очень сильный человеческий капитал даже без масштабов крупной экономики. Дания демонстрирует другое: нерекордные результаты PISA можно компенсировать очень высоким качеством институтов, технологий и менеджмента. То есть правильная формула не "PISA = инновации", а PISA × R&D × капитал × институты = инновационная отдача.

Корея – один из лучших примеров полного цикла. 526 баллов по науке, 4-е место в Global Innovation Index, около 4,9% ВВП на R&D. Сильная школа создает когнитивную базу, университеты и компании преобразуют ее в исследования, а экономика – в патенты, технологии, экспорт и высокую добавленную стоимость. Именно так человеческий капитал перестаёт быть абстрактным понятием и становится экономическим активом.

Для Украины проблема двоякая и значительно опаснее. Регионы Украины, охваченные PISA-2025, набрали около 448 баллов по науке против 482 в среднем по ОЭСР. В то же время Украина занимает место где-то в седьмой десятке стран в Global Innovation Index, а расходы на R&D остаются на уровне около 0,37% ВВП. То есть у нас одновременно наблюдается слабое формирование части будущего человеческого капитала и слабая система его капитализации после университета.

И это еще не все. Даже тот человеческий капитал, который Украина формирует хорошо, может быть капитализирован другими странами. Если сильнейшие выпускники после школы и университета интегрируются в рынки труда Германии, Нидерландов, Польши или США, то именно эти экономики получают их налоги, производительность, стартапы, патенты и десятилетия профессиональной жизни. В такой системе Украина может финансировать начальное формирование таланта, а другое государство – получать его наиболее продуктивную фазу.

Поэтому PISA нужно трактовать гораздо более строго. Это не рейтинг школ. Это ранний тест на будущую стоимость национального человеческого капитала. А Global Innovation Index показывает, способна ли страна эту стоимость реализовать. Если первый показатель слабый – страна не дорабатывает талант. Если второй слабый – она не умеет его капитализировать. Для Украины опасность заключается в том, что сегодня мы рискуем делать и то, и другое одновременно.