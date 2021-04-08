В Чернигове с почестями похоронили офицера ВСУ, погибшего на Донбассе. Фото и видео

В четверг, 8 апреля, в Чернигове похоронили старшего лейтенанта 58 бригады Вооруженных сил Украины Владимира Шпака, который погиб на востоке.

Фото с церемонии прощания обнародовала пресс-служба оперативного командования "Північ" в Facebook. В знак скорби по Герою день его похорон был объявлен в городе Днем траура (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Проститься с защитником Украины в кафедральный собор Святой Великомученицы Екатерины в Чернигове пришли командующий войсками оперативного командования "Північ" генерал-майор Валерий Залужный, офицеры управления, побратимы из родного подразделения и бригады, родные, друзья и представители власти.

"К большому сожалению, война забирает лучших... Владимир был и останется для нас всех достойным гражданином своего государства и образцовым офицером. Он мог бы быть на командном пункте и управлять боем. Однако он сделал выбор настоящего воина – Владимир все время был с солдатами. Там же и погиб смертью Героя", – сказал генерал-майор Залужный и встал на колени со словами скорби перед родителями офицера.

Побратимы и горожане также встали на колени, провожая гроб с телом погибшего офицера. Церемония прощания по всем военным канонам состоялась на городском кладбище "Яцево", где на Аллее Героев и похоронили Шпака.

В траурной церемонии приняли участие почетный караул и военный оркестр. Кроме того, в память о павшем воине прозвучал военный салют. Гроб был покрыт Государственным Флагом Украины, который затем вместе с Грамотой скорби и уважения от главнокомандующего ВСУ передали родителям офицера.

Напомним, Шпак погиб от осколочного ранения 6 апреля около 10:55 во время обстрела противником позиций Объединенных сил.

Он служил командиром противотанкового взвода роты огневой поддержки отдельного мотопехотного батальона 58 бригады. Шпаку было только 37 лет. У него остались родители и старший брат.

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