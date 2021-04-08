В Чернигове с почестями похоронили офицера ВСУ, погибшего на Донбассе. Фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Похороны Владимира Шпака

В четверг, 8 апреля, в Чернигове похоронили старшего лейтенанта 58 бригады Вооруженных сил Украины Владимира Шпака, который погиб на востоке.

Фото с церемонии прощания обнародовала пресс-служба оперативного командования "Північ" в Facebook. В знак скорби по Герою день его похорон был объявлен в городе Днем траура (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гроб Володиимира Шпака покрыли Государственным Флагом Украины
Генерал-майор Валерий Залужный прощается с Героем
Командующий оперативного командования "Північ" склонился на колени перед родителями Шпака
Побратимы Шпака провожали его в последний путь на коленях

Проститься с защитником Украины в кафедральный собор Святой Великомученицы Екатерины в Чернигове пришли командующий войсками оперативного командования "Північ" генерал-майор Валерий Залужный, офицеры управления, побратимы из родного подразделения и бригады, родные, друзья и представители власти.

"К большому сожалению, война забирает лучших... Владимир был и останется для нас всех достойным гражданином своего государства и образцовым офицером. Он мог бы быть на командном пункте и управлять боем. Однако он сделал выбор настоящего воина – Владимир все время был с солдатами. Там же и погиб смертью Героя", – сказал генерал-майор Залужный и встал на колени со словами скорби перед родителями офицера.

Старшего лейтенанта Шпака похоронили со всеми почестями
Почтить память защитника Украины пришли побратимы, родные, друзья и просто жители Чернигова
Награды Владимира Шпака
Побратимы отдали последний долг памяти старшему лейтенанту Владимиру Шпаку

Побратимы и горожане также встали на колени, провожая гроб с телом погибшего офицера. Церемония прощания по всем военным канонам состоялась на городском кладбище "Яцево", где на Аллее Героев и похоронили Шпака.

В траурной церемонии приняли участие почетный караул и военный оркестр. Кроме того, в память о павшем воине прозвучал военный салют. Гроб был покрыт Государственным Флагом Украины, который затем вместе с Грамотой скорби и уважения от главнокомандующего ВСУ передали родителям офицера.

Прощание со Шпаком прошло у кафедрального собора Святой Великомученицы Екатерины
Траурная процессия на похоронах Шпака
Церемония похорон погибшего на Донбассе Героя
Родителям Владимира Шпака вручили флаг, которым был покрыт его гроб

Напомним, Шпак погиб от осколочного ранения 6 апреля около 10:55 во время обстрела противником позиций Объединенных сил.

Он служил командиром противотанкового взвода роты огневой поддержки отдельного мотопехотного батальона 58 бригады. Шпаку было только 37 лет. У него остались родители и старший брат.

Мать погибшего Владимира Шпака
Владимира Шпака похоронили на кладбище "Яцево" на Аллее Героев
На кладбище в память о Владимире Шпаке прозвучал военный салют

Прощание с Володимр Шпаком

Прощание с Володимр Шпаком

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