В Чернигове с почестями похоронили офицера ВСУ, погибшего на Донбассе. Фото и видео
В четверг, 8 апреля, в Чернигове похоронили старшего лейтенанта 58 бригады Вооруженных сил Украины Владимира Шпака, который погиб на востоке.
Фото с церемонии прощания обнародовала пресс-служба оперативного командования "Північ" в Facebook. В знак скорби по Герою день его похорон был объявлен в городе Днем траура (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Проститься с защитником Украины в кафедральный собор Святой Великомученицы Екатерины в Чернигове пришли командующий войсками оперативного командования "Північ" генерал-майор Валерий Залужный, офицеры управления, побратимы из родного подразделения и бригады, родные, друзья и представители власти.
"К большому сожалению, война забирает лучших... Владимир был и останется для нас всех достойным гражданином своего государства и образцовым офицером. Он мог бы быть на командном пункте и управлять боем. Однако он сделал выбор настоящего воина – Владимир все время был с солдатами. Там же и погиб смертью Героя", – сказал генерал-майор Залужный и встал на колени со словами скорби перед родителями офицера.
Побратимы и горожане также встали на колени, провожая гроб с телом погибшего офицера. Церемония прощания по всем военным канонам состоялась на городском кладбище "Яцево", где на Аллее Героев и похоронили Шпака.
В траурной церемонии приняли участие почетный караул и военный оркестр. Кроме того, в память о павшем воине прозвучал военный салют. Гроб был покрыт Государственным Флагом Украины, который затем вместе с Грамотой скорби и уважения от главнокомандующего ВСУ передали родителям офицера.
Напомним, Шпак погиб от осколочного ранения 6 апреля около 10:55 во время обстрела противником позиций Объединенных сил.
Он служил командиром противотанкового взвода роты огневой поддержки отдельного мотопехотного батальона 58 бригады. Шпаку было только 37 лет. У него остались родители и старший брат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 апреля ВСУ понесли потери в количестве трех человек. Сначала сообщили, что в зоне ООС погибли старший лейтенант Владимир Шпак и 23-летний солдат Максим Стеблянко.
Однако позже ВСУ сообщили, что террористы отдали украинской стороне тело пропавшего еще 3 апреля воина 10 горно-штурмовой бригады Игоря Байталы.
Перед этим, 5 апреля, на Донбассе погибли двое защитников Украины: это 23-летний Владислав Мороз из села Халаидово Черкасской области и Виктор Гелебрант, который жил на Харьковщине. Оба были убиты вражеским снайпером.
А 7 апреля в Луцке похоронили Сергея Сулиму, который погиб 3 апреля. Еще 26 марта он спасал раненых прямо под обстрелом в Шумах.
Кроме того, 8 апреля на фронте погиб воин ВСУ Денис Юшко из села Новобогдановка Николаевского района, Николаевской области.